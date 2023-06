García-Page avanza que “3.000 familias” podrían depender de la nueva factoría de acero verde que se proyecta en Puertollano (Ciudad Real)

En la Feria Internacional METEC 2023, el presidente autonómico ha recalcado que el del acero verde en Puertollano es un proyecto “representativo de todos los demás” en los que trabaja el Gobierno de Castilla–La Mancha, dentro de una cartera de “80 o 100 proyectos claramente estratégicos”, que serán “una prioridad absoluta” en la nueva legislatura, ha aseverado.

Düsseldorf (Alemania), 14 de junio de 2023.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha subrayado que “3.000 familias” podrían llegar a depender “de forma directa o indirecta” de ‘Hydnum Steel’, la nueva factoría de producción de acero verde de Puertollano, en Ciudad Real, una iniciativa empresarial que se ha presentado, esta tarde, en METEC 2023, la feria internacional de la producción y el conformado de metales a nivel industrial.



En la ciudad alemana de Düsseldorf, en el marco de una de las citas de referencia del sector a nivel mundial, el jefe del Ejecutivo ha presidido la presentación oficial de este proyecto “apasionante” y “emocionante” que, no solo creará cerca de medio millar de “empleos iniciales”, sino que posibilitará “que España sea pionera en la fabricación de acero sostenible”, un material “indispensable”, ha recordado, tanto en el presente como en el futuro.



En este contexto, Emiliano García–Page ha agradecido el compromiso de los promotores y socios de ‘Hydnum Steel’ por impulsar “el comienzo de una industria alternativa a la que ha dado vida a miles y miles de familias durante muchos años” en la Ciudad Minera, por lo que ha indicado que el proyecto constituye “un ejemplo de cómo la política puede anticiparse a la reconversión de toda una zona con décadas de antelación”, ha subrayado.



El jefe del Gobierno autonómico ha comparado su puesta en marcha con lo que “hace décadas significó la empresa que termina siendo hoy Repsol, ese gran complejo petroquímico del que depende una parte sustancial de la economía del centro de la región y de España”, ha destacado. Asimismo, ha resaltado que ‘Hydnum Steel’ significa “una oportunidad brillante de saber lo que va a ser obligado dentro de 20 años”, un período en el que “el mundo que conocemos, o es sostenible o literalmente no será legal”, ha reflexionado.



En METEC 2023, el presidente autonómico ha recalcado que el de la producción de acero verde y sostenible en Puertollano es un proyecto “representativo de todos los demás” en los que trabaja el Gobierno de Castilla–La Mancha, dentro de una cartera de “80 o 100 proyectos claramente estratégicos”, ha apuntado, y que serán “una prioridad absoluta, determinante” en la próxima legislatura, ha aseverado.



De igual modo, García–Page ha concluido que dichos proyectos “vinculados a las comunicaciones, a las nuevas tecnologías y al campo de la energía” conformarán “el mejor legado que, como presidente, le puedo dejar a mi región en el futuro”, por constituir “una aceleración impresionante al cambio económico de fondo”, que se traduzca en “posibilidades de empleo de nuestros jóvenes, redistribución de rentas y mejora de infraestructuras para todos”, ha concluido.



Por otro lado, Emiliano García–Page ha celebrado que “Europa vaya a proteger el acero sostenible” como el que se producirá en Puertollano, después de considerarlo “producto estratégico”, al tiempo que ha saludado que para la Unión Europea “sea determinante, no ya lo que haces, sino cómo lo haces”, en el ámbito de “una revolución enormemente inteligente” como es “la revolución de la sostenibilidad”, ha zanjado.



Junto a la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; y el alcalde de Puertollano, Adolfo Muñiz; el presidente regional ha aplaudido los últimos avances “sobre la adquisición de terrenos” por parte de la compañía en la localidad y ha mostrado su gratitud también al Gobierno de España por haberse tomado “un interés extraordinario” en la cristalización de este proyecto para el que ha esperado, además, que “pueda tener importantes caudales de financiación con los fondos europeos que están en curso”, ha avanzado.



En esta presentación, el presidente regional ha estado acompañado también por el cónsul general de España en Düsseldorf, Juan Sunyé; y por la CEO de Hydnum Steel, Eva Maneiro, entre otras personalidades y representantes empresariales que integran y promueven este proyecto verde y pionero para la Comunidad Autónoma.









Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando