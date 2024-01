Feijóo, sobre García-Page: "Es lo único que queda del PSOE, ese partido que respetábamos"

La clave política pasa en las últimas horas por el Congreso de los Diputados.

Tras el rechazo de parte de los diputados a la Ley de Amnistía, sumándole que Junts decidía que sus diputados votasen en contra a la proposición, queda la oposición convencida de que Pedro Sánchez y su equipo de trabajo, quedan muy tocados por este varapalo.

Las primeras reacciones están llegando. Esta misma mañana en el programa televisivo de Antena 3, Espejo Público, hablaba el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo sobre si ha llamado o no al presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page. Feijóo contestaba a Susana Griso que "no, conozco a García Page, he tenido mucho contacto Page, pero entiendo que en este momento no necesita una llamada del Presidente del Partido Popular".

"Lo que queda del Partido Socialista"

Nuñez Feijóo añadía que "García Page es probablemente lo que queda del Partido Socialista Obrero Español, no hay más. En este momento el Partido Socialista es Page cuando habla, no cuando vota, cuando vota, vota con Sanchez, pero cuando habla recordamos a ese partido que conocimos y que respetamos".

El plazo máximo a tal fin es de un mes, aunque podría acortarse a 15 días. El siguiente paso sería regresar al Pleno donde tendría lugar una votación de totalidad. Si se aprueba, va al Senado para seguir su tramitación, si no la amnistía decaería. Antes de nada, sin embargo, corresponde a la Comisión fijar un calendario.