La exposición “Mujeres Artistas” de once pintoras albaceteñas reivindica a través del arte una plena igualdad de género

Albacete, 1 de marzo de 2023.– El Gobierno regional, el Ayuntamiento de Albacete y once pintoras albaceteñas (Ana Molina, Amparo Sancho, Eva María Esteban, María Isabel Conangla, María Luisa Jiménez, Mónica Márquez, Nieves Martínez, Pilar Gómez, Rita Garteizgogeaskoa, Salomé Molina y Ursina Martínez), han inaugurado hoy, en Casa Perona, sede de la Delegación de la Junta, la exposición colectiva “Mujeres Artistas”, enmarcada dentro de las actividades del 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres.



El delegado provincial de Hacienda y Administraciones Públicas, Enrique Sánchez; el concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Albacete, Manuel Martínez y Marisa Jiménez en representación de las once artistas, han reivindicado la importancia de visibilizar la igualdad de género a través de la creatividad, y han puesto como ejemplo, esta muestra impulsada por la Consejería de Igualdad y el Instituto de la Mujer.



Sánchez ha invitado a la sociedad albaceteña a conocer esta exposición, que permanecerá en la sede de la Delegación de la Junta hasta el próximo 25 de marzo, y ha subrayado que estas once mujeres son “autodidactas”, con diferentes profesiones, edades, técnicas y perspectivas, pero con una idea en común, “trasladar a través de la concepción de su arte una plena igualdad de género”.



El representante de la Junta ha recordado que esta recopilación artística estaba planificada pero fue suspendida a consecuencia de la crisis sanitaria del COVID 19, sin embargo, “hoy saldamos una deuda con esta muestra de Mujeres Artistas”, conformada por 30 cuadros, en los que podremos apreciar paisajes, retratos, ilusiones y sueños.



Además, desde el Ejecutivo autonómico se ha agradecido especialmente la presencia de Mónica Márquez, representante de la Asociación de Pintores y Pintoras con la Boca y el Pie (APBP), que se une a esta exposición, para reivindicar igualmente igualdad, y hacerlo además siendo un referente de la pintura sin barreras.



Por su parte, el concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Albacete, Manuel Martínez ha felicitado a las once pintoras albaceteñas, y ha apuntado que “todos los cuadros van firmados, y es un ejemplo de visibilización”. Además, ha subrayado que “esta exposición es una revolución porque en otros países del mundo como Afganistán, este encuentro y muestra no sería posible”.



Además, ha valorado que “todas ellas sean autodidactas”, y ha agradecido a la Junta que impulse estas acciones culturales en igualdad y ha reconocido el arte de estas once mujeres por “ensanchar la cultura y el 8 de Marzo en nuestra ciudad”.



Por último, Marisa Jiménez ha traslado “la ilusión de todas ellas por poder exhibir alguno de sus cuadros en esta exposición”, ha recordado que todas las mujeres participantes son de diferentes profesiones, apuestan por un tipo de arte, pero “todas estamos unidas por la pintura”, ha aseverado.



Finalmente, estas once mujeres pinturas han mostrado su deseo de que este proyecto de arte colectivo “permanezca en el tiempo” y con la colaboración de las Administraciones, pueda reeditarse futuras ediciones de esta exposición “Mujeres Artistas”.







