Eurocaja Rural: El secreto de obtener más de 100 millones de beneficios apostando por el cliente

Caminando lento pero seguro y siempre con un objetivo claro, obtener beneficios sin olvidarse de sus clientes.

Eurocaja Rural ha dado con la clave del éxito si renunciar a nada y sin dejar por el camino a sus trabajadores.

En "Herrera en COPE Castilla-La Mancha", Victor Manuel Martín, director general de Eurocaja Ruralnos cuenta cómo lo han hecho " detrás hay mucho esfuerzo y un trabajo colectivo intenso y sobre todo recogiendo los frutos de un plan de expansión de hace más de 12 años y con un multiplicador, que no podemos dejar al márgen, que es el precio del dinero , es decir, los tipos de interés. Es una combinación de muchos factores, pero sobre todo de una estrategia clara, centrada en el servicio al cliente de forma integral con oficinas y agencias abiertas por 5 Comunidades Autónomas y 16 provincias y por supuesto combinado con los mejores medios digitales para que el cliente pueda relacionarse con Eurocaja Rural como quiera, no como se le imponga".

"Tenemos los mejores ratios de solvencia de este país"

Los resultados en el ejercicio 2023 han sido apabullantes, con más de 100 millones de beneficios, prácticamente han doblado los 53 millones de beneficio del ejercicio 2022. Cuentan con 676 millones de euros en recursos propios y una ratio de morosidad del 1,73%, cuando la media sube hasta el 3,5% "a la hora de otorgar operaciones de crédito somos muy prudentes, valoramos tres parámetros de forma muy ortodoxa como es la viabilidad de una operación, su finalidad y las garantías que tiene y somos duros a la hora de conceder riesgos, pero está claro que el resultado es bueno porque tener este ratio de morosidad tan bajo significa que tenemos muy buenos clientes y pagan. Tenemos los mejores ratios de solvencia de este país".

"Nosotros no cerramos oficinas y mandamos al cliente al cajero. Pueden elegir entre una atención personal o analógica"

Lo mejor de estos resultados es que se han conseguido con corazón, sin despedir a empleados, al mismo tiempo que se apuesta por la tecnología. Cuando un cliente entra en una oficina de Eurocaja Rural siempre puede elegir que le atiendan personalmente "Tenemos un modelo de negocio híbrido: analógico y digital, es decir, humano y tecnológico, donde el cliente elige. No somos hipócritas como algunos, que cierran la oficina, despiden a los empleados y te ofrecen una aplicación o te mandan al cajero. Nosotros no te mandamos al cajero para hacer las operaciones, tienes una oficina con profesionales que están formados no solo técnicamente sino atención al cliente y por supuesto también tienen a su disposición una vía de comunicación a través de aplicaciones en sus móviles, banca electrócnica para relacionarte, pero no cortamos caminos, el cliente elige el camino y por eso hemos tenido estos resultados y día a día vamos creciendo en miles de clientes".

En estos momentos, esta cooperativa de crédito cuenta con más de medio millón de clientes y siguen con un Plan de Expansión claro con más de 460 oficinas abiertas, 69 de ellas están ubicadas en pequeños pueblos donde no hay ninguna otra entidad bancaria "tenemos claro que somos un dique de contención ante la exclusión financiera en el mundo rural. No podemos abandonar los pueblos, allí nacimos , no hay que olvidar las raíces. El compromiso de la entidad y nuestra misión como cooperativa de crédito es servir de soporte financiero a ese medio rural, a esos pequeños o grandes pueblos que nos dieron la vida en 1965. Nuestro compromiso es firme y eterno y posibilita que podemos llevar a cabo una economía circular y que no se abandonen nuestros pueblos y que el sector primario y el pequeño y mediano comercio siga sobreviviendo".