Emiliano García-Page reivindica tipificar los delitos que atacan a la Constitución Española, “sobre todo los referendos ilegales”

La capacidad de elección; la libertad de opinión; la garantía de alimento, que nadie pase hambre; vivir en un espacio de paz; el derecho a un sistema sanitario universal y gratuito; la educación obligatoria y gratuita y un sistema judicial con garantías, son las siete premisas con las que el jefe del Ejecutivo regional ha presentado a los más jóvenes, a aquellos que nacieron bajo un sistema constitucional, el protectorado que constituye la Carta Magna como garantía de derechos y libertades de un sistema democrático.

Toledo, 5 de diciembre de 2022.– “Antes o después, puede ser más tarde o más temprano, ojalá fuera temprano, España tiene que tener tipificada la condena a quienes intenten socavar, quebrantar la Constitución, a quienes quieren hacer referendos ilegales; el derecho debe avisar de la consecuencia de las acciones”. Así, se ha pronunciado esta mañana, el presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, en el acto institucional de conmemoración del XLIV aniversario de la Constitución Española que ha tenido lugar en las Cortes regionales.



En su opinión, la Carta Magna “debe tener un mecanismo antivirus políticamente hablando”, ha apuntado en su intervención hoy, en la que ha tenido palabras de recuerdo para el que fuera presidente de las Cortes, Jesús Fernández Vaquero, y para quien ocupara la Cartera regional de Fomento, la también fallecida Elena de la Cruz.



En este marco, y tras agradecer a todos los representantes sociales, políticos, militares y académicos su presencia hoy en este acto conmemorativo, ha considerado que “hoy contamos con más representación que nunca en la parte que nos corresponde de la soberanía nacional”. Así, ha subrayado que el Estado español es “indivisible, no es una suma de estados”, ha matizado, al tiempo que ha considerado que los últimos 44 años de la historia de España son “una historia de éxitos”.



En opinión de García–Page, en España ha habido “un antes y un después” de la aprobación de la Constitución del 1978. Se ha referido a las evoluciones experimentadas en el entorno empresarial, en la capacidad de entendimiento o al papel de las Fuerzas Armadas, “instituciones que garantizan la constancia del sistema”, ha argumentado.



Muestras del cambio



La capacidad de elección; la libertad de opinión; la garantía de alimento, que nadie pase hambre; vivir en un espacio de paz; el derecho a un sistema sanitario universal y gratuito; la educación obligatoria y gratuita y un sistema judicial con garantías, son las siete premisas con las que el jefe del Ejecutivo regional ha presentado a los más jóvenes, a aquellos que nacieron bajo un sistema constitucional, el protectorado que constituye la Carta Magna como garantía de derechos y libertades de un sistema democrático.



“La fuerza de nuestra Constitución está en lo que algunos consideran su debilidad”, ha abundado García–Page, convencido de que “la capacidad de inclusión” de la Constitución del 78 es su fortaleza. “Enemigos externos tiene pocos porque los que están en contra se benefician de ella”, ha añadido.



Prevención del modelo constitucional español



Emiliano García–Page ha invitado a mantener una actitud de “prevención” del modelo constitucional español porque “unos trabajamos desde la lealtad para el fortalecimiento del sistema y otros la utilizan para romperla”, ha significado.



Así mismo, García–Page, que se ha mostrado a favor del sistema de 17 autonomías frente al posible “agravio” que hubiera conllevado “los territorios por relevancia histórica”, ha aprovechado para recordar que el artículo 14 de la Constitución –los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social– suprime todo tipo de privilegios. Luego “el que busca privilegios, no es progresista”, ha añadido.



Las formas parlamentarias



En su intervención Emiliano García–Page ha reivindicado “las formas en el Parlamento”. A este respecto, ha explicado que se puede decir todo “siempre que no se incurra en la descalificación o el insulto”.



Las últimas palabras del presidente de Castilla–La mancha ha sido para celebrar la Constitución española y los 44 años de democracia en España, convencido de que “la mejor herencia para mis hijos sería otros 44 años como éstos”.







Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando