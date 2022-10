Emiliano García-Page anuncia nuevas ayudas al alquiler de viviendas y la resolución de nuevos talleres de empleo para mayores de 45 años

El jefe del Ejecutivo castellanomanchego, que reivindica el optimismo como vía de desarrollo y crecimiento, no descarta “crear una figura jurídica” que castigue a las empresas privadas que no cumplen con los compromisos adquiridos con la Administración.

Albacete, 31 de octubre de 2022.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha anunciado esta mañana que este mismo miércoles, el Consejo de Gobierno autorizará la convocatoria de ayudas al alquiler de vivienda en Castilla–La Mancha, en el marco del Plan Nacional de Vivienda 2022–2025, que está dotado con 17,7 millones de euros, ampliables a otros 6,9 millones, lo que supone un total 24,6 millones de euros.



Este programa incluye ayudas en tres programas diferentes: alquiler convencional de vivienda; alquiler para personas con una situación de vulnerabilidad sobrevenida y alquiler para jóvenes en el marco del reto demográfico.



Así lo ha explicado el jefe del Ejecutivo regional en el marco de la inauguración de la ampliación del Parque Científico y Tecnológico de Castilla–La Mancha en Albacete, donde también ha indicado que a lo largo de esta semana se va a resolver, provisionalmente, la convocatoria de Talleres de Empleo, con la que se destinarán casi 17 millones de euros para la recualificación y reciclaje profesional de 1.350 personas en la región, a través de 163 talleres orientados de manera prioritaria a la contratación de personas mayores de 45 años, personas con discapacidad, personas en riesgo de exclusión social, mujeres víctimas de violencia de género, víctimas del terrorismo y personas en situación de vulnerabilidad y con cargas familiares.



La burocracia y los proyectos paralizados



En este contexto, junto a la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, el presidente regional ha reivindicado el optimismo como mejor vía para el crecimiento y el desarrollo. Ha puesto como ejemplo el Parque Científico y Tecnológico de Albacete que, a pesar de la situación económica, sigue creciendo.



A este respecto ha apuntado que, en muchas ocasiones, “lo más grave” no es la burocracia de la Administración, “lo peor es cuando ésta es utilizada por las empresas para aceptar contratos que luego no cumplen”, ha apuntado con cierto desasosiego. “Tenemos más de 30 proyectos paralizados porque las empresas no cumplen”, ha añadido, calificándolas de empresas “atrapa concesiones y atrapa contratos”.



Por este motivo, el jefe del Ejecutivo regional no descarta estudiar una vía para castigar a aquellas empresas “que no cumplen y nos dejan entrampados”, ha afirmado, asegurando que en Castilla–La Mancha no se va a dejar “un proyecto sin ejecución por falta de suelo”.



Frente al pesimismo, el presidente de Castilla–La Mancha reclama realismo puro y duro y se muestra convencido de que debe ser así en todo el país, porque Castilla–La Mancha “no es una isla”, si bien es cierto que esta región ofrece ayudas y “mucho cariño” a las empresas y este Parque Científico y Tecnológico “es una muestra clara de ello”, ha apuntado.



“En mitad de un nivel de incertidumbre descomunal seguimos haciendo cosas, irradiamos solidez, consolidación, estabilidad y facilidades desde el punto de vista legal y urbanístico”, ha rubricado.



Junto a la consejera de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno regional, Rosa Ana Rodríguez, han acompañado al presidente el alcalde de Albacete, Emilio Sáez; el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero; el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos; y el director del Parque Científico y Tecnológico, Agustín Moreno.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando