Detenido un hombre por estafar a su propio cuñado

La Policía Nacional ha detenido en Albacete a un varón como presunto autor de falsificación y estafa, después de que utilizara los datos de su propio cuñado para contratar los servicios de una empresa de alarmas. Las investigaciones comenzaron a raíz de la denuncia que la víctima de los hechos presentó en la Comisaría Provincial de Albacete.

En ella, indicaba que una empresa de gestión de cobros le reclamaba el pago de una deuda, que al parecer se había generado por no abonar los servicios de instalación de una alarma en un domicilio que él no conocía y que no había contratado. Las gestiones realizadas por los agentes permitieron descubrir que figuraba, a nombre del denunciante, un contrato de otro servicio de alarma distinto al que ya conocía, y que tampoco había sido autorizado por la víctima.

Además, estos contratos fueron firmados presencialmente por una persona que los rubricó con una firma que aparentaba ser la del denunciante. Finalmente, se pudo averiguar que la persona responsable de la formalización de estos dos contratos era un cuñado de la víctima, quien disponía de todos los datos necesarios y los había utilizado para contratar estos servicios a su nombre. Al no abonar el importe acordado a la empresa de seguridad, ésta le reclamó el pago a la víctima, que era quien figuraba como titular. El presunto autor de los hechos fue detenido por un delito de falsificación y estafa, tramitándose el correspondiente atestado que fue remitido al Juzgado de Instrucción de Guardia de Albacete.