La Denominación de Origen Valdepeñas se reivindica en Madrid con el objetivo de crecer en el mercado de la capital

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha recordado que “hace no mucho tiempo” el vino de la D.O. Valdepeñas conquistaba las tascas y bares de Madrid.



Martínez Arroyo ha agradecido a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que tome decisiones en materia de agua apoyándose en “criterios técnicos”.

Madrid, 16 de enero de 2023.– Los vinos de la Denominación de Origen Valdepeñas se han promocionado hoy en Madrid, ante cerca de un centenar de asistentes, reivindicando que “hace no mucho tiempo el vino de esta D.O. conquistaba los bares y tascas de Madrid”. Así se ha pronunciado el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, durante el acto, que se ha celebrado en un hotel del centro de Madrid.





El consejero ha recordado que “Castilla–La Mancha es una potencia vitivinícola, nadie produce más vino que nosotros” y ha avanzado que “afrontamos con optimismo los próximos meses”. “Desde luego, los mercados exteriores, los conquistamos”, ha asegurado, pues la región comercializa el 53 por ciento del total de vino que vende España en el exterior. “Somos líderes y lo vamos a seguir siendo”, ha dicho.





La Denominación de Origen Valdepeñas es la más antigua de Castilla–La Mancha, pues ya ha cumplido 90 años. Para Martínez Arroyo, “tiene mucho futuro por delante”.





Francisco Martínez Arroyo ha augurado que “si hacemos las cosas bien, presumimos de lo nuestro, confiamos en lo que somos y nos sentimos orgullosos, Castilla–La Mancha va a seguir creciendo apoyada en el sector agroalimentario, que es el 18 por ciento de nuestra riqueza” y ha puntualizado que el vino “es más del cinco por ciento”.





En el acto de promoción del vino han participado, además del consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo; los bodegueros de la D.O. Valdepeñas; miembros de la Academia de Gastronomía de Castilla–La Mancha; la decana, Milagros Romero, y miembros de la Junta Directiva del Colegio Oficial de Enología de Castilla–La Mancha; la directora general de la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE), Susana García Dolla; la directora de la Fundación Tierra de Viñedos, Diana Granados; la directora general de Alimentación, Elena Escobar; así como numerosos periodistas especializados en el sector del vino.





Avance en materia de agua





Por otra parte, el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural ha querido “agradecer”, en nombre del Ejecutivo regional, el “compromiso” de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno, Teresa Ribera, en materia de agua asegurando que “da gusto contar con un Gobierno que se apoya en los criterios técnicos, hace cumplir las sentencias del Tribunal Supremo, negocia sin victimismo, sin estar permanentemente generando conflictos, avanza y toma decisiones”.





“Hoy, Castilla–La Mancha es una región con más futuro”, manifestaba Martínez Arroyo, porque en el Tajo “las condiciones de aquí a 2027 son mucho más garantistas”, consiguiendo tener un río vivo.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando