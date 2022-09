El curso escolar 2022-2023 comienza en la provincia de Albacete con una apuesta por avanzar en la calidad educativa para 75.808 alumnos y 6.021 docentes

El delegado de la Junta, Pedro Antonio Ruiz Santos y el delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, Diego Pérez han subrayado que el curso escolar se inicia “desde la normalidad en relación a lo que ha significado el COVID–19 en cursos anteriores, y también por la aplicación de la nueva Ley Educativa (LOMLOE)”.



La finalización del Plan de Infraestructuras con un esfuerzo inversor de 40 millones de euros, la apuesta por la FP Dual con 99 proyectos y la implicación de 300 empresas, 15.477 ayudas para comedor escolar y material escolar y 5.500 nuevos equipos informáticos, son algunas novedades del curso escolar en 24 centros educativos de la provincia.



La apertura de dos nuevos comedores en el CRA “Los Molinos” de Higueruela y el CEIP “Nuestra Señora del Rosario” en Balazote; las nuevas aulas matinales del CEIP “Príncipe de Asturias” de Almansa y el CRA de La Felipa o la creación de una sección educativa en Pozo Lorente, nuevas apuestas en servicios complementarias y por la escuela rural.

Albacete, 7 de septiembre de 2022.– El curso escolar 2022–2023 comenzará mañana jueves, día 8 de septiembre, en los centros educativos de Infantil, Primaria, Secundaria, ESO y FP de la provincia de Albacete, a excepción de la ciudad de Albacete y en el municipio de Caudete, que arrancarán el próximo lunes 12.



Este nuevo curso escolar, será un periodo lectivo que estará marcado por la convivencia normativa, por la puesta en marcha de nuevas enseñanzas, por el impuso a la Formación Profesional, por la inclusión y la innovación educativa, por la digitalización y por la culminación del II Plan de Infraestructuras.



En total, serán 75.808 los alumnos y las alumnas que acudirán a las aulas y 6.021 los docentes que impartirán clase en 24 centros educativos de nuestra provincia.



El delegado de la Junta, Pedro Antonio Ruiz Santos y el delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, Diego Pérez acompañados de la secretaria general de la Delegación, Pilar López, han subrayado que el curso escolar 2022–2023 en la provincia de Albacete se inicia “desde la normalidad en relación a lo que ha significado el COVID–19 en cursos anteriores, sin que existan restricciones de ámbito sanitario, y también por la aplicación de la nueva Ley Educativa (LOMLOE), convirtiendo a Castilla–La Mancha, en una de las primeras Comunidades Autónomas con la aplicación de la nueva normativa, con la confección y aprobación de los programas gracias a la colaboración de los docentes”.



Con respecto al alumnado y profesorado, Ruiz Santos ha precisado que “hay 4.500 alumnos menos que en el inicio de la Legislatura pero 257 profesores más, demostrando a pesar de que no haya efecto de desdoble por el COVID, no ha significado que hayamos prescindido de estos profesionales sino que incluso con menos alumnos, tenemos más profesores en la provincia albacetense”.



Plan de Infraestructuras



Por otro lado, el representante del Gobierno del presidente Emiliano García–Page ha valorado la aplicación del Plan de Infraestructuras en los centros educativos de la provincia de Albacete, en el periodo comprendido entre 2019–2023 y que “ha supuesto el mayor esfuerzo inversor en este ámbito en la historia de la provincia albacetense”, con un presupuesto de algo más de 40 millones de euros, “para reformas, nuevos centros, modernización de antiguas infraestructuras, nuevas aulas, incorporación de nuevas tecnologías y eficiencia energética”.



Ayudas servicios complementarios



En este curso 2022–2023, se concederán 15.477 ayudas para comedor escolar y material escolar en la provincia. En concreto, ha explicado el delegado provincial de Educación, Diego Pérez, 3.021 para comedor escolar, –un 5 por ciento más que el año pasado– y 12.455 para libros de texto, con mil más que el año pasado, gracias al aumento de los umbrales de renta establecidos por la propia Consejería”.



Además, se han establecido un total de 117 rutas de transporte escolar en la provincia de Albacete, que beneficiarán a 2.660 usuarios, que además contarán con 53 acompañantes.



Con respecto, a los comedores y aulas matinales, Ruiz Santos ha anunciado que hay 65 comedores escolares en la provincia, con dos nuevos, en relación al CRA “Los Molinos” de Higueruela y el CEIP “Nuestra Señora del Rosario” en Balazote, y 27 aulas matinales, con dos nuevas, en alusión al CEIP “Príncipe de Asturias” de Almansa y el CRA de La Felipa.



Diego Pérez ha avanzado que se abre una sección educativa en Pozo Lorente, dependiente del CRA “Los Almendros” de la comarca de La Manchuela, y ha remarcado la apuesta por la escuela rural, como demuestra que haya 55 centros en 55 localidades de la provincia de los 87, pero con la premisa de otros Gobiernos, 15 localidades no tendrían centros porque estarían por debajo de los 11 alumnos, demostrando el compromiso del Ejecutivo del presidente García–Page por la escuela rural”.



Digitalización y FP



La digitalización será otro ámbito importante de este nuevo curso escolar: se repartirán más de nuevos 5.500 equipos informáticos en la provincia de Albacete, además de los 14.500 del pasado curso, “un plan digital está funcionamiento muy bien como reconocen los propios centros”, ha aseverado Pérez.



Desde la Consejería, se seguirá apostando por la FP Dual, por el desarrollo de los centros Integrados de FP, por los Programas Específicos, por las aulas de emprendimiento y las aulas tecnológicas, por la acreditación de competencias profesionales y por la Formación Profesional en modalidad bilingüe.



En el caso de la FP Dual, el delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, Diego Pérez ha remarcado la apuesta prioritaria en la provincia con 99 proyectos y la colaboración de 300 empresas.

Además, ha apuntado que habrá cinco ciclos formativos en FP; como son en Grado Superior “Diseño y Amueblamiento” en Aguas Nuevas; “Transporte y Logística” en el IES “Federico García Lorca” de Albacete y “Educación Infantil” en el IES “Río Júcar” de Madrigueras; en Grado Medio “Sistemas Microinformáticos y Redes” en el IES “Escultor José Luis Sánchez” de Almansa, “Gestión Administrativa” en el IES “José Isbert” de Tarazona y “Actividades Comerciales” en el CEPA “Alonso Quijano” de Villarrobledo.



Se seguirá mejorando el área de Plurilingüismo, como igualmente lo será la impartición de nuevas titulaciones de inglés en los centros de adultos y se ampliarán los equipos de inclusión educativa, o incorporando nuevos profesores con el nuevo Plan de Éxito Educativo.







Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando