Castilla-La Mancha reconocerá al cantaor corraleño Israel Fernández como Hijo Predilecto de la Comunidad Autónoma el próximo 31 de mayo

Emiliano García–Page ha subrayado la necesidad de “luchar contra todo tipo de odios” en el transcurso del acto institucional del Día Internacional de Pueblo Gitano en el que ha reclamado, además, “el derecho a la identidad, el derecho a la convivencia y el reconocimiento social” de este colectivo.

Toledo, 11 de abril de 2023.– El presidente regional, Emiliano García–Page, ha dado a conocer esta mañana, en Toledo, que la Comunidad Autónoma reconocerá al cantaor Israel Fernández como Hijo Predilecto de Castilla–La Mancha, un título que se oficializará el próximo 31 de mayo coincidiendo con la celebración del Día de la Región, en Manzanares, en la provincia de Ciudad Real. Se trata de “alguien que va a tener un protagonismo extraordinario en el mundo de la música y del flamenco en España”, ha subrayado en relación a este artista toledano.



Así lo ha manifestado el jefe del Gobierno autonómico durante la celebración del acto institucional del Día Internacional del Pueblo Gitano que, como viene siendo habitual, se ha desarrollado en el Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia regional. “El primer derecho es el derecho a la identidad”, ha expuesto García–Page quien ha abogado, además, por “entender que la diversidad es riqueza” y que “la igualdad la tenemos en tanto que somos seres humanos, nazcas donde nazcas, seas como seas y tengas la vida que tengas”, ha incidido.



“Me propuse incorporar todos los años alguien representativo del pueblo gitano” a la celebración del 31 de mayo, ha señalado García–Page en referencia al nombramiento del artista de Corral de Almaguer (Toledo) como Hijo Predilecto, una decisión adoptada “esta misma mañana” en la reunión del Consejo de Gobierno, tal y como ha detallado. “A mí me importa no solo por su valor, sea gitano o no lo sea, sino porque además él presume de serlo”, ha proseguido en alusión a una designación que constituye “una pieza más en el camino de cohesión, de convivencia”, ha concluido.



Asimismo, el presidente autonómico ha puesto de relieve que “la cultura gitana es una cultura que pisa fuerte, es una cultura con capacidad de influir en otras muchas”. En este sentido, ha reconocido que “una parte muy importante de cómo se conoce a España en el mundo tiene que ver con las influencias directas o indirectas de la cultura gitana”, ha resumido.



Contra el odio y con la Constitución



Durante su intervención, momentos antes de la interpretación del himno del pueblo gitano, el jefe del Ejecutivo castellanomanchego ha reseñado que “este acto tiene que servir para proclamar que no somos enemigos de nadie, pero que, si tenemos que elegir adversario, el adversario es el que odia o el que genera odio”, ha enfatizado.



"El objetivo de fondo en el que somos cómplices es en favorecer la convivencia, minimizar el odio y en generar igualdad de oportunidades", ha continuado el presidente García–Page ante una nutrida representación de la comunidad gitana de Castilla–La Mancha de la que ha valorado su organización y capacidad de interlocución y con la que “tenemos el primer planteamiento de la estrategia” de igualdad, inclusión y participación, ha apuntado.



En este contexto, ha destacado que la Constitución Española es la norma "más incluyente, avanzada y moderna de las que podíamos tener porque abarca todo y ampara la riqueza y se conjura contra el odio social”, ha remarcado. De igual modo, ha reclamado que “la diversidad en el mundo avanzado en el que vivimos es, claramente, un elemento de prosperidad”, ha concluido.



En el transcurso de este acto en el que, además, se ha procedido a la lectura de un manifiesto reivindicativo, el presidente autonómico ha estado acompañado también por la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, entre otras autoridades.









