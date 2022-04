Castilla-La Mancha pedirá al Gobierno central que las autonomías puedan mediar para que las PYMES accedan a los fondos de los PERTES

Tal y como ha señalado el vicepresidente de Castilla–La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, el tejido empresarial de la región se compone esencialmente de pequeñas y medianas empresas y, por tanto, hay una preocupación del Ejecutivo presidido por Emiliano García–Page de que puedan acceder a estos fondos que el Gobierno central moviliza a través de los PERTE.

Martínez Guijarro ha pedido responsabilidad a los partidos para la aprobación del decreto ‘anticrisis’ y ha señalado que “los españoles nos quedaríamos estupefactos si el Congreso de los Diputados no convalida un decreto tan esperado por cuestiones que nada tienen que ver con el Decreto”.



Madrid, 28 de abril de 2022.– El vicepresidente de Castilla–La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, va a trasladar a la ministra de Economía y vicepresidenta primera del Gobierno de España, Nadia Calviño, la posibilidad de incrementar la colaboración de las comunidades autónomas en la ejecución de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), dirigidos específicamente a las empresas industriales, “para que podamos facilitar el que las PYMES pueda acceder a los fondos de esos PERTES que está preparando el Gobierno”.



Tal y como ha señalado el vicepresidente durante su visita al Salón Gourmets, el tejido empresarial de la región se compone esencialmente de pequeñas y medianas empresas y, por tanto, hay una preocupación del Ejecutivo presidido por Emiliano García–Page de que puedan acceder a estos fondos que el Gobierno central moviliza a través de los PERTE.



Martínez Guijarro va a asistir hoy a la Comisión con las Comunidades Autónomas que se celebra hoy en el Senado y en la que los representantes de los gobiernos autonómicos conocerán, de la mano de Calviño, el estado de ejecución de los 70.000 millones de euros que, con cargo a los Next Generation EU, van a llegar a España y con los que se quiere impulsar el cambio de modelo productivo.



Antes del inicio de esta comisión, el vicepresidente ha avanzado que otra preocupación que tiene el Gobierno regional es la dificultad que tienen los pequeños municipios, esencialmente los afectados por la despoblación, para acceder a las convocatorias que están saliendo dirigidas a los ayuntamientos, ya que “tienen que competir” con las grandes ciudades.



En este sentido, ha señalado, uno de los planteamientos es que, en la medida de lo posible, el Gobierno de España establezca mecanismos “para posibilitar que accedan a esos fondos, o bien con convocatorias especiales o con la posibilidad de que las diputaciones provinciales puedan acceder a las convocatorias y el conjunto de los fondos llegue a todos los rincones”.



Más de 1.000 millones para Castilla–La Mancha



Asimismo, José Luis Martínez Guijarro ha recordado que Castilla–La Mancha tiene asignados más 1.000 millones de euros para los años 2021, 2022, y 2023. “Son ya más de 20 convocatorias que tenemos en la calle de distinto tipo, desde el punto de vista de autoconsumo, eficiencia energética y biodiversidad, para que cuánto antes lleguen esos fondos a la ciudadanía”, según ha añadido.



El vicepresidente ha apuntado que la llegada y gestión de estos fondos de recuperación que llegan desde la Unión Europea “es todo un ejemplo de cómo se tiene que hacer las cosas para salir de una crisis económica provocada por la pandemia y por la crisis sanitaria”.



Votación del decreto ‘anticrisis’



Por otro lado, Martínez Guijarro ha destacado que es “esencial” que el Congreso de los Diputados convalide hoy el decreto que contempla las ayudas para paliar los efectos económicos de la invasión rusa de Ucrania y ha pedido responsabilidad a los partidos porque, tal y como ha señalado, “si no se aprobara ese decreto ley caerían medidas como la de adquisición de combustible” y ha añadido que “los españoles nos quedaríamos estupefactos si el Congreso de los Diputados no convalida un decreto tan esperado por cuestiones que nada tienen que ver con el decreto”.







