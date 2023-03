Castilla-La Mancha defiende “el agua que nos une por ser el elemento que vertebra nuestra tierra”

La región, históricamente de “aspiraciones de secano”, es desde 1982, gracias al Estatuto de Autonomía, “una tierra distinta, es una tierra de orgullo y reivindicación”, ha afirmado el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.



Francisco Martínez Arroyo ha celebrado que “hemos sido capaces entre todos de que hoy el agua esté garantizada en Castilla–La Mancha”.



En el acto se ha reconocido a dos personas y una entidad por su trayectoria en defensa del agua: el piragüista talaverano Paco Cubelos; Araceli Olmedo, defensora durante años de los derechos de los regantes desde diferentes puestos; y la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía.

Talavera de la Reina (Toledo), 22 de marzo de 2023.– Bajo el lema ‘El agua que nos une’ se ha celebrado hoy en Talavera de la Reina el acto institucional con motivo del Día Mundial del Agua. Una cita encabezada por el presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, en la que el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha puesto en valor este elemento por ser “el que vertebra nuestra tierra”.



Durante su intervención, Martínez Arroyo definía a Castilla–La Mancha como una tierra que históricamente ha sido de “aspiraciones de secano”, pero “desde 1982, con un Estatuto de Autonomía que acaba de celebrar su 40º aniversario, esta es una tierra distinta, es una tierra de orgullo y reivindicación”, ha afirmado el consejero, celebrando que “hemos sido capaces entre todos de que hoy el agua esté garantizada en Castilla–La Mancha”.



Algo que no ha sido fácil, tal como ha recordado, “pues han sido necesarias cinco sentencias en los tribunales” para que, a fecha de hoy, el río Tajo tenga “un caudal ecológico establecido en Aranjuez, en Toledo y en Talavera de la Reina”. El consejero ha apuntado que esas sentencias de Supremo, junto con las cifras que han establecido “los técnicos del Ministerio para la Transición Ecológica”, han tenido una “consecuencia automática para Castilla–La Mancha: en palabras de la vicepresidenta del Gobierno de España, una reducción del trasvase a Levante entre 70 y 110 hectómetros cúbicos al año”.



No obstante, el responsable de Agua en la región ha señalado un dato llamativo: el caudal del río Tajo que pasa actualmente por Aranjuez es de 7,65 hectómetros cúbicos por segundo, aproximadamente la mitad del agua que discurre a través del canal del trasvase Tajo–Segura en dirección a Levante.



“¡Cuántas cosas hemos conseguido en un año!”, ha indicado el consejero, pues “en apenas un año el agua es otra cosa en Castilla–La Mancha”. Y ha dado la enhorabuena al presidente García–Page, por “su compromiso político y por ponerse al frente del timón” en la defensa del agua para la región.



“El agua cada día tiene más valor”, ha dicho Martínez Arroyo, incidiendo en que “no solamente es que una gota de agua sea un tesoro en sí mismo, es que, además, con la situación de sequía, con el cambio climático, tenemos que acostumbrarnos a una realidad diferente en la que el agua multiplica su valor”. Especialmente en los pueblos del medio rural donde, “sin agua, no habrá empresas que quieran instalarse, no habrá futuro, no habrá personas que decidan voluntariamente vivir en Castilla–La Mancha”.



El consejero ha repasado también todas las políticas en materia de agua que está poniendo en marcha el Gobierno que preside Emiliano García–Page, como la depuración, gracias a la que se cuida el agua que se devuelve al entorno, en la que se están invirtiendo actualmente 76 millones de euros para la construcción de 19 estaciones depuradoras de aguas residuales. O el regadío, que es cada vez más eficiente gracias a la inversión de 260 millones de euros en la mejora y modernización de las instalaciones, regadíos sociales fundamentales para muchas comarcas de la región.



Premiados



En el acto se ha reconocido a dos personas y una entidad por su trayectoria en defensa del agua: el piragüista talaverano Paco Cubelos; Araceli Olmedo, defensora durante años de los derechos de los regantes desde diferentes puestos; y la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía.



Cubelos es uno de los palistas con más proyección a nivel mundial, cuenta con medallas en los Campeonatos del Mundo y Europeos, además de haber participado en dos ediciones de los Juegos Olímpicos. El galardón lo reconoce por haber defendido siempre el agua y el río Tajo como “su medio natural”, el lugar donde él comenzó a entrenar y donde ha competido en infinidad de ocasiones.



Olmedo, por su parte, ha trabajado en el mundo del agua durante treinta años, desde 1988, formando parte de la Comisión Redactora de los Estatutos de la que luego sería la Comunidad de Regantes del Acuífero 23 hasta su jubilación en 2019, siendo presidenta de la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas Masa Mancha Occidental II. En estas tres décadas ha luchado por la defensa de los derechos de los regantes, por el control de las extracciones y por el medio ambiente.



Por último, la Asociación de Municipios Ribereños, constituida en 1993, lleva también treinta años defendiendo sus intereses y coordinando proyectos e iniciativas para atender las carencias y necesidades de estas localidades, que luchan por conseguir un desarrollo económico y social de la zona y en contra del trasvase Tajo–Segura. Fueron una de las entidades que recurrió en 2016 el Plan Hidrológico del Tajo por no fijar caudales ecológicos, resultando su demandada atendida por los tribunales.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando