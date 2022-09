Castilla-La Mancha celebra que sus propuestas antiocupación se estén ya debatiendo en el Congreso de los Diputados a propuesta del Ministerio de Justicia

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha puesto en valor que esta iniciativa “que pronto será ley”, será solución “para tantas y tantas familias españolas que están sufriendo un problema”. Y, en este sentido, ha remarcado que ha sido el Gobierno de García–Page “quién ha planteado una propuesta, una solución, sin ni siquiera tener las competencias, no solo para los ciudadanos de Castilla–La Mancha, que por supuesto, sino para todos los españoles y las españolas que viven en este país”.



Hernando ha asegurado que la propuesta que ha presentado el PP en el Congreso de los Diputados es “una copia con los mismos errores y sin ninguna nueva propuesta” y ha reconocido que “no solamente es un error de fondo porque no tienen contenido, es también un error de forma, porque llegan tarde”. Al respecto, ha pedido al Grupo de la oposición que “reconozcan que han tenido que ir corriendo y deprisa en agosto porque se han dado cuenta que en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados están empezando a debatir enmiendas con el contenido que ha propuesto el Gobierno de Castilla–La Mancha a una ley que ya estaba en tramitación por parte del Ministerio de Justicia”.



Toledo, 8 de septiembre de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha ha celebrado que sus propuestas antiocupación se estén ya debatiendo en el Congreso de los Diputados a propuesta del Ministerio de Justicia.



Así lo ha puesto de manifiesto hoy en las Cortes el consejero de Fomento, Nacho Hernando, que ha reprochado al PP que en estos momentos “se avergüenzan de sus luces cortas que le impidieron darse cuenta de que tenían que haber apoyado la iniciativa del Gobierno de Castilla–La Mancha”. Una iniciativa, ha continuado, “que pronto será ley, que pronto será solución para tantas y tantas familias españolas que están sufriendo un problema”. En este sentido, ha remarcado que ha sido “el Gobierno de Page quién ha planteado una propuesta, una solución, sin ni siquiera tener las competencias, no solo para los ciudadanos de Castilla–La Mancha, que por supuesto, sino para todos los españoles y las españolas que viven en este país”.



Asimismo, Hernando ha asegurado que la propuesta que ha presentado el PP en el Congreso de los Diputados es “una copia con los mismos errores y sin ninguna nueva propuesta” y ha destacado que “no solamente es un error de fondo porque no tienen contenido, es también un error de forma, porque llegan tarde” y ha pedido al grupo de la oposición que “reconozcan que han tenido que ir corriendo y deprisa en agosto porque se han dado cuenta que en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados están empezando a debatir enmiendas con el contenido que ha propuesto el Gobierno de Castilla–La Mancha a una ley que ya estaba en tramitación por parte del Ministerio de Justicia”.



De esta manera, el responsable de Fomento ha asegurado que el PP “solo ha presentado esta ley para enmascarar la iniciativa del Gobierno de España, a propuesta del Gobierno de Castilla–La Mancha” y ha afirmado que “les ha sorprendido que un Gobierno de coalición esté planteando medidas reales y efectivas para que se pueda desalojar a un ocupa de manera inmediata y no les cabe en la cabeza es que encima eso se ha conseguido desde nuestra Comunidad Autónoma”.







