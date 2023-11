Carolina Agudo: “Si Page hubiera actuado, su hermano seguiría en el PSOE”

La situación actual entre el Partido Socialista Obrero Español de Castilla-La Mancha y el Partido Popular de la región está en un momento tenso. La secretaria general del Partido Popular, Carolina Agudo, se ha ofrecido a pagar la multa a los diputados que voten en contra de la amnistía, que asciende a 600 euros. El PSOE la quiere llevar ante la Fiscalía por un posible delito de cohecho, porque aseguran que “ofrece dinero a cambio de votos”. Ante esta situación, Carolina Agudo dice: “No me ha sorprendido para nada esta situación. El Partido Socialista es experto en lanzar cortinas de humo para no hablar de lo que es realmente importante. El PSOE, incluido el de Castilla-La Mancha, están humillando a España, y lo hacen con sus decisiones, sus pactos y con aquellos con los que se sientan”. “El PP no va a consentir que se humille a España y a los españoles”.

Carolina Agudo deja claro lo que el PP de Paco Núñez le pide al Partido Socialista: “Solo queremos que Emiliano García-Page pase del dicho al hecho”. La secretaria general ha hablado de la carta en la que el líder del PP le pedía al presidente de la región que no votaran a favor de la investidura de Pedro Sánchez: “Page debe pensar por encima de su partido, porque ahí es donde aparecen sus votantes”. La relación no está en su mejor momento, Carolina recalca: “Solamente nos venden una cortina de humo para tapar lo importante”, y asegura que en la mano del presidente está el poder parar esta situación, que la tilda de “vergonzosa”.

El Partido Popular sigue insistiendo: “Page puede ordenar a los diputados nacionales que están en el Congreso de los Diputados que no apoyen una investidura vergonzosa” y aquí, hace referencia a los pactos de amnistía con Junts y al acuerdo al que ha llegado con ERC: “No solo está la amnistía, es que también está la condonación de 15 mil millones de euros. Este dinero es cuatro veces el dinero destinado en la región al SESCAM”.

Conforme a la condonación, si finalmente Pedro Sánchez sale presidente del Gobierno, todas las Comunidades Autónomas deberán ser tratadas igual. El PSOE de Castilla-La Mancha no está de acuerdo con el 20% de la condonación a la región, que sería de 2.300 millones de euros, y aseguran que para tener el mismo trato que Cataluña, el perdón de la deuda debería ser de 5.300 millones. Ante esto, Agudo dice: “Lo que tiene que hacer el gobierno de Castilla-La Mancha es actuar. Lo que ahora mismo sabemos los españoles y los castellanomanchegos es que hay un pacto vergonzoso entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana, donde va un pacto vergonzoso de una condonación del 20 %. En los últimos años, cuando el gobierno de Castilla-La Mancha se ha quejado de algo, nunca ha hecho nada. Muchos titulares, pocos hechos”.

La secretaria general también ha querido hacer un inciso en las manifestaciones que se están llevando a cabo estos días en las sedes del PSOE: “Desde el PP respetamos el derecho a manifestarse que tienen los españoles, pero nunca respetaremos la violencia. Eso no son manifestaciones y la violencia hay que condenarla siempre”. Agudo dice que las manifestaciones pacíficas se van a llevar a cabo el domingo 12 de noviembre: “El 12 de noviembre a las 12 estaremos en todas las plazas de España para decir en un grito claro que no estamos de acuerdo con la amnistía”.

Sobre la noticia más sonada también en estos días, sobre la salida del gemelo de Emiliano García-Page, Agudo asegura que: “Si Page estuviera actuando en consecuencia de lo que siempre dice, su hermano no se hubiera salido del partido. Page tiene que actuar en consecuencia, pero claro, está tragando con todo para no perder su posición, y está tragando entonces que haya un gobierno que pacte con delincuentes”.