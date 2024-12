Los bulos tras la DANA: "La mentira es lo que más daño hace a Cruz Roja, el mismo día que pasó todo, estábamos en Letur con 80 camas"

El 5 de diciembre se celebra el Día Internacional del Voluntariado, una ocasión para reconocer a quienes dedican su tiempo y esfuerzo a ayudar a los demás. Jesús Esteban, presidente de Cruz Roja en Castilla-La Mancha, es un testimonio viviente de esta entrega, con cuatro décadas de trabajo en la organización. “Yo decidí hacerme voluntario para aportar lo que pudiera de mis conocimientos y ayudar a quienes más lo necesitan”, señala emocionado.

Desde su fundación hace 160 años, Cruz Roja se ha mantenido fiel a su misión: salvar vidas y aliviar el sufrimiento humano. En Castilla-La Mancha, esta labor ha sido especialmente visible durante las recientes emergencias climáticas, como la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), que dejó comunidades enteras devastadas en varias regiones de España.

Respuesta inmediata en emergencias

Jesús relata cómo Cruz Roja respondió rápidamente a la emergencia en Letur, Albacete. El 29 de octubre, apenas dos horas después de recibir el llamado de Protección Ciudadana, ya habían montado un albergue con 80 camas, kits de higiene, mantas y un equipo de psicólogos. "Esto fue fundamental para atender a las familias de las víctimas y a quienes lo habían perdido todo", explica.

Además, desplegaron su red de transmisiones, que, a diferencia de las redes comerciales, no suele colapsar. Este sistema permitió que los afectados recargaran sus móviles y contactaran a sus seres queridos en un momento crítico. "Parecen cosas simples, pero son esenciales en estas situaciones", recalca.

Durante los días que el operativo estuvo activo, 86 voluntarios trabajaron incansablemente en Letur. Jesús recuerda con especial emoción el agradecimiento del pueblo y las palabras de aliento de los Reyes de España, quienes visitaron la zona: “Nos aplaudían por las calles, fue muy emotivo”.

En otros puntos de la región, como Mira y Minglanilla, más voluntarios de Cruz Roja ayudaron a coordinar recursos, proporcionaron alimentos y suministros básicos, e incluso asistieron a camioneros varados.

Cruz Roja Albacete Voluntarios de Cruz Roja Albacete trabajando contra los restos que dejó la DANA

El impacto de los bulos

Sin embargo, no todo han sido aplausos. Jesús lamenta los bulos que han circulado sobre Cruz Roja en redes sociales, algunos acusándolos injustamente de inacción. "El daño no es solo a la organización, sino a la verdad misma", afirma. La transparencia, recalca, es un pilar de su labor: “Quien done un euro a Cruz Roja puede saber en la página web a dónde va hasta el último céntimo”.

A pesar de las críticas infundadas, Jesús anima a sus equipos a centrarse en su misión: aliviar el sufrimiento humano. "No vamos a entrar en provocaciones. Nosotros seguimos a lo nuestro", asegura.

La fuerza del voluntariado

Jesús destaca que el verdadero motor de Cruz Roja son los voluntarios. Personas de todas las edades y perfiles que deciden dar un paso al frente para ayudar a los demás. Su labor no solo tiene un impacto inmediato, sino que fortalece el tejido social y ofrece esperanza en los momentos más oscuros.

Este Día del Voluntariado, Jesús felicita a todos aquellos que dedican su tiempo a organizaciones como Cruz Roja: “Sin ellos, nada de esto sería posible”. Además, anima a quienes estén considerando sumarse a esta causa a dar el paso. “Aportar algo, por pequeño que sea, puede cambiar vidas”, concluye.

En tiempos de crisis, las manos solidarias de los voluntarios son más necesarias que nunca. Y en Cruz Roja, estas manos “seguirán tendidas para quien más lo necesite Dice Jesús”.