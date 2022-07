El acuerdo con Envision conllevará la generación de cerca de 700 empleos directos en el proyecto cooperativo de tres comunidades autónomas

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha sido testigo de la rúbrica entre el Gobierno de Castilla–La Mancha y la multinacional de capital asiático Envision, para la instalación de una de sus factorías en Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

Alcázar de San Juan (Ciudad Real), 19 de julio de 2022.– El presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page, ha explicado esta mañana en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), en el marco de la rúbrica del acuerdo entre el Gobierno regional y la multinacional Envision, que el proyecto combinado entre tres comunidades autónomas –Extremadura, Castilla y León y Castilla–La Mancha–, junto con el Gobierno central y la empresa privada, va a dar como resultado la generación de entre 500 y 700 empleos de manera directa.



“Pocas veces se puede conseguir un proyecto combinado entre tres comunidades autónomas, solo aquí 250 trabajos directos, además del efecto imán de atracción que supone una empresa de este tipo”, ha apuntado el jefe del Ejecutivo castellanomanchego, que ha aprovechado la ocasión para enviar su agradecimiento al presidente del Gobierno de España, a través de la ministra Maroto, por su intermediación para que Envision se quede en esta región.



Emiliano García–Page ha destacado este planteamiento cooperativo con el Gobierno de España y se ha mostrado convencido de que “no se trata de humo, aquí hemos firmado el comienzo de un idilio importante que solo cambiará para crecer más”, ha dicho, al tiempo que ha tenido palabras de reconocimiento al trabajo que la responsable ministerial de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, desempeña día a día en las áreas que le ocupan.



El memorando que ha firmado esta mañana el presidente García–Page, en el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, supone “una apuesta clara por la industria que está vinculada a la generación de empleo” ha dicho convencido, a su vez, de que “de esta empresa se hablará por generaciones”.



“Hoy estoy contento porque venimos a celebrar empleo, generación de empresas y entendimiento entre tres comunidades autónomas y el Gobierno de España”, ha apuntado, destacando al mismo tiempo que este tipo de actos son los que “de verdad” importan a la gente. Así mismo ha recordado que a pesar de la pandemia de la Covid–19, en Castilla–La Mancha no se ha paralizado ningún proyecto empresarial, ni de la propia Administración autonómica. “En esta tierra sabemos que las cosas requieren esfuerzo y sabemos trabajar contra los elementos”, ha apostillado.



Apostar por la sostenibilidad



El presidente ha aprovechado la ocasión, y el objeto de la empresa, para mostrar su convencimiento en favor de las renovables. “Hay que apostar por un mundo mejor y conseguir y cuidar lo que nos rodea, porque es un préstamo que nos hacen nuestros hijos”, ha dicho, asegurando a su vez que “aquel que no apuesta por un mundo sostenible, hace que éste sea insostenible y con ello tiene dos problemas: uno económico y otro moral”.



El acto ha contado con la asistencia la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero; la alcaldesa de la localidad, Rosa Melchor, así como algunos de los máximos responsables de Envision, entre ellos el presidente no ejecutivo de Envision Spain, José Domínguez; el director ejecutivo, Michael Ding, y el vicepresidente de la corporación, Fan Dai.



Envision Group es una empresa de tecnología verde líder en el mundo y diseña, vende y opera turbinas eólicas inteligentes a través de Envision Energy, baterías y también es propietaria del equipo de Fórmula E Envision Virgin Racing. Además, Envision continúa promoviendo la energía eólica y solar como el 'nuevo carbón', las baterías y los combustibles de hidrógeno como el 'nuevo petróleo' y la red AIoT como la 'nueva red' para crear un mundo con cero emisiones de carbono.











