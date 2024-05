Sale del supermercado con unos cromos, se los da a un niño desconocido y no entiende lo que pasa: "La madre"

Quién no recuerda las colecciones de cromos de su infancia, una afición que ha resistido el paso del tiempo. Pensadas para los niños, se convirtieron también en objeto de los coleccionistas adultos. La historia que se ha hecho viral en TikTok los tiene como protagonistas para descubrir una historia que encierra bullying.

??Miedo, inseguridad y ansiedad a largo plazo: las devastadores consecuencias del bullying incluso años después



??Iñaki Zubizarreta, exjugador de baloncesto, explica en 'La Linterna' cómo superó "ese corazón roto" ??

https://t.co/g7sPNkMkWe — COPE (@COPE) May 2, 2024

Un álbum de cromos es una publicación que viene con espacios vacíos, numerados, en los que se pegan los cromos de una colección. Aparte de la historia que encierran, su principal pasatiempo consiste en completarlo a base de conseguirlos todos, bien sea comprándolos o intercambiándolos con otra persona.

Los patios de los colegios de toda España han sido testigos de incontables trueques, acaloradas negociaciones y alguna que otra pelea causada por los cromos. Coleccionar estampitas y pegarlas en álbumes es una práctica que une a varias generaciones porque, por muy desfasado que pueda parecer en plena era de la tecnología, los más pequeños siguen haciéndolo.

Es un recuerdo que está en la infancia de todos, esperando que llegase el momento de abrir un nuevo sobre para encontrar aquel que nos permitiría terminar el álbum. Presumíamos de los cromos especiales que teníamos e intercambiábamos los repetidos con los amigos. La usuaria de TikTok Sotirules puede presumir de haber cambiado la vida de un niño.

Unos cromos

"Acabo de hacer la compra, me ha gastado 60 pavos en el Lidl y te regalan tres sobres de cromos de fútbol", comienza explicando esta joven en TikTok, "como comprenderéis, a mi edad ya no colecciono cromos de fútbol, pero el señor me los ha dado con el ticket, los he metido en la bolsa y ya está".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

#AUDIO ?? | Jonathan y el bullying: “Lo más duro fue que me dejasen solo, no tener a nadie al lado" https://t.co/3yByYvhwkr — COPE (@COPE) May 1, 2024

Cuando iba a meter la compra al coche, se ha fijado en que "a mi lado había una madre con dos niños que justo han pasado detrás de mí": "Total, que mientras que la madre estaba metiendo su compra al coche, los dos niños se han sentado en un bordillo. Me he quedado mirando a los niños y digo: saco los cromos y se los doy a los niños porque yo no los voy a coleccionar".

"Pues he ido donde la madre y voy a darle los cromos a los niños", sigue explicando la usuaria de TikTok, "le doy los tres sobres y el niño se levantó, me abrazó y se ha puesto a llorar y yo no estaba entendiendo nada": "Os podéis imaginar mi cara de solo le estoy dando tres paquetes de cromos a un niño".

Cuando la cara de la joven de TikTok "era un poema", se ha acercado la madre para explicarle la situación: "No te imaginas lo que significa el gesto que mi hijo acaba de hacer hacia ti". La cuestión es que "la madre cuenta que llevaba un par de años sin ver casi gestos de cariño de su hijo hacia gente desconocida porque en el cole lo hacen bullying".

"La madre"

La joven de TikTok no podía creerse que con el gesto de los cromos "la bondad o el cariño que le he tenido que transmitir, simplemente sonriéndole o acercándome a él con cariño": "No entiendo que en pleno Siglo XXI en los colegios sigan pasando estas cosas, porque yo soy la niña que sufrió bullying en mi cole".

"Ahora estoy triste y feliz a partes iguales porque he hecho feliz a un niño y triste o por qué he hecho llorar a una madre simplemente por un mínimo gesto", termina relatando la usuaria de TikTok Sotirules en una historia que ha causado mucha emoción entre los comentarios que se pueden leer.