El pediatra Alfonso Ortigado será el pregonero de las Ferias y Fiestas de Guadalajara 2023

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha dado a conocer hoy el nombre del que será el pregonero oficial de las Ferias y Fiestas de Guadalajara 2023 en honor a la Virgen de la Antigua. Se trata de Alfonso Ortigado, reconocido guadalajareño y destacado pediatra, que lleva y luce con orgullo el nombre de Guadalajara allá por donde va. Guarinos ha señalado que se trata de un “reconocimiento de justicia, más que merecido, de una persona que lleva a Guadalajara siempre en el corazón, que se siente orgullosa y presume de nuestra ciudad y que es uno de los mejores embajadores de la misma”.

En COPE Guadalajara hemos hablado con él y no puede estar más contento: “La verdad es que nunca imagine que podría ser yo quien diera el pregón. Hacerlo me recuerda memorias muy bonitas de cuando era niño y sabía que antes de empezar el colegio me esperaba una semana tan mágica como es la de Ferias y Fiestas”.

El doctor siente un amor especial por su ciudad y a él la decisión también le ha pillado casi por sorpresa: “Todo surge en un grupo de Facebook que dirige Eduardo Díaz. A raíz de ahí me empiezan a llegar muchísimos mensajes de apoyo y de cariño, pero no le daba mayor importancia. A las pocas horas me llamó la alcaldesa para pedirme que fuera el pregonero”.





El papel fundamental de COPE

Ortigado fue galardonado en 2015 con el premio COPE al 'Guadalajareño del año'. Un punto de inflexión en su popularidad entre los vecinos de la ciudad. “La verdad es que yo me limitaba a mi vida profesional. Trataba con vecinos y padres de Guadalajara en al consulta, pero ahí se quedaba. Fue a raíz de los premios COPE cuando empezó todo a trascender el ámbito profesional”.





Una carrera profesional llena de reconocmientos

Alfonso Ortigado Matamala, nació el 28 de abril de 1967, en la “Antigua Residencia de Guadalajara”, es licenciado en Medicina y Cirugía en la Universidad de Alcalá, con la calificación final de Premio Extraordinario de la promoción; Doctor en Medicina y Cirugía en Universidad de Alcalá, con la calificación final la Tesis Doctoral de Sobresaliente “CUM LAUDE”; Especialidad vía MIR en Pediatría, con acreditación en Cardiología Pediátrica en el Hospital La Paz, Madrid; Jefe de Servicio de Pediatría del Hospital Universitario de Guadalajara, vía concurso oposición; Profesor de Medicina en la Universidad de Alcalá; Director de

6 tesis doctorales, con más de 200 comunicaciones y publicaciones científicas, numerosos premios y reconocimientos en Congresos Médicos; Premio Guadalajareño del año 2015, de la cadena COPE; Premio Sanidad 2017, de Populares Nueva Alcarria; y también ha sido pregonero del carnaval de la ciudad de Guadalajara en 2019, entre otras muchas cosas.

Este año 2023, llevará el nombre de Guadalajara, como él mismo dice “mi ciudad”, en octubre en Baltimore, Maryland, Estados Unidos, donde impartirá una conferencia en “The 10th Scientific Symposium and Family Conference, Alstrom Syndrome International”; y en diciembre, en Paris, donde expondrá dos comunicaciones científicas en el Congreso Mundial “The 15th Excellence in Pediatrics Conference”.