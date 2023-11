El parricida de Brihuega culpable por unanimidad

Después de varias horas de deliberación, pero sin ningún percance durante la misma los 5 hombres y 4 mujeres que conformaban el jurado popular del juicio del parricidio de Brihuega finalmente han encontrado al acusado culpable por unanimidad de asesinar a sus padres en mayo de 2022.

No han encontrado probados los eximentes expuestos por la defensa de drogadicción o patologías psíquicas. Ahora, Adrian C. S. se enfrenta a una posible pena de 50 años de prisión como pide la acusación particular que representa a su hermana y a una indeminzación de hasta 500.000 euros como piden en responsabilidad civil. Por su aprte, la fiscalía que inicialmente pedía 16 años de prisión pro cada asesinato a la conclusión de la cuarta sesión del juicio pidió elevar la pena a 20 años por cada asesinato sumando un total de 40 años de prisión.

Se espera que en unos días sea la jueza, Eva Ramirez, la que dicte la sentencia pertinente.

Acusado de asesinar a sus padres mientras dormían

Según el relato de los hechos probados durante el juicio, el acusado, Adrián C.S. de 32 años, entró en la vivienda de sus padres mientras dormían la siesta, él en el sofá y ella en la habitación. Enguantado y armado con un cuchillo le cortó el cuello a su padre seccioando la carótida y le asestó cinco puñaladas en el tórax a su madre.

Posteriormente se limpió, lavó el cuchillo y simuló un robo en la vivienda. Salió de la vivienda y acudió a la casa de unos vecinos para denunciar, alterado, la situación que se habría encontrado en casa de sus padres.

Durante las sesiones del juicio alegó haber consumido cocaína cortada con setas alucinógenas y que cometió el crimen porque vio a sus padres como monstruos.

Por su parte, en la audiencia provincial, su hermana declaró que su padre estaba amenazando con cortar el grifo económico.