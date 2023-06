Padrino: “El vídeo que se ha difundido del ayuntamiento es falso"

“Esto son 32 años de un mismo mandato”. Es la frase con la que se sentencia uno de los vídeos que se han difundido ultimamente y que mostraba el presunto estado en el que Luis Padrino habría dejado el consistorio tras más de tres décadas al frente de Almoguera.

Hoy, ya desde su teléfono personal y ya no desde el que tenía como alcalde, se ha puesto en contacto con COPE para desmentir con rotundidad el vídeo: “Es falso. El archivo municipal está allí mismo. Detrás de una puerta que sale en el vídeo y que tapiamos hace años porque nos entraron a robar por allí. Al archivo se accede por otra puerta, pero aún no han debido entrar allí. Lo que se enseña en ese vídeo son despachos y archivos del día a día, no el municipal”.

Aprovecha para apuntar que en esas mismas imágenes se ve y se escucha como dicen que han tenido que forzar la puerta para entrar porque no había llaves. “Las llaves están y las tiene el funcionario que vive en Almoguera. Era tan fácil como llamarle o esperar al lunes”.

En COPE también nos hemos puesto en contacto con la nueva alcaldesa del Partido Popular, Rocío López López. Ha confirmado la versión de Padrino y se ha desvinculado del vídeo: “El archivo municipal está en otra habitación y está perfectamente cerrado y conservado. Creo que la persona que graba el vídeo tiene algo en contra del alcalde. Yo me desvinculo totalmente de ese relato”.

Se pone punto y final así a horas de mentiras y difamaciones en Almoguera que arranca una legislatura de una forma más que revuelta.