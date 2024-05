39 niños de la Serranía de Guadalajara esperan el comedor escolar de su cole rural

En 2012 el Colegio Rural Agrupado de Atienza vio como su comedor escolar cerraba sus puentas. Desde entonces los niños de entre 3 y 12 años que acuden a estudiar a él desde unos 30 pueblos de la zona, no tienen este servicio. "Ya el año pasado intentamos explorar la opción de reabrirlo hablando con el ayuntamiento de Atienza que es donde se sitúa el colegio para ver si podrían hacerse cargo de su coste. Nos dijeron que no tenían dinero. Es una pena que no haya fondos para educación". Son las palabras de Miguel Ángel Santos, el director del centro que es uno de los impulsores, junto al AMPA, de esta iniciativa.

A día de hoy los niños que terminan el colegio sobre las 14h, tienen que esperar a llegar a su casas en muchos casos más allá de las 15h con los desplazamientos por la zona y eso, evidentemente, dificulta mucho la conciliación familiar. Es uno de los principales motivos por los que los padres están detrás de esta iniciativa. Además, eso perimitiría que los niños puedan desarrollar alguna actividad extraescolar.

Tras la imposibilidad del ayuntamiento de Atienza de hacerse cargo de un porcentaje de los costes de comedor, ahora el CRA plantea la opción de una gestión integral por parte de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y que el coste se sufrague desde la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Algo por lo que hasta ahora no han recibido respuesta pero que se antoja complicado teniendo en cuenta que los únicos centros escolares que cuentan con la gestión integral de sus comedores son aquellos destinados a la educación especial.

Sensación de abandono

Más allá de los problemas con el comedor escolar Miguel Ángel nos confiesa que el siento cierto estado de abandono, "Quizás lo más flagrante sea la grieta que ha salido en el forjado de entre el techo y la pared del centro en Atienza, porque evidentemente no nos da nada de seguridad y ya en el último curso creció casi un milímetro. Los técnicos del ayuntamiento y de la Junta nos dicen que no supone un riesgo, pero nunca terminas de estar tranquilo". Además, piden otro tipo de mejoras, por ejemplo en el vental principal del centro a través del cual se cuela el frío y el agua cuando llueve y reclaman también un lugar donde poder realizar las clases de Educación Física. A día de hoy tienen que hacerlo al aire libre, pero con el duro invierno de Atienza, en invierno hay muchas veces que es imposible llevar a cabo la asignatura.