Lazo Rosa de récord Guinness sobre las Tetas de Viana este sábado

Será a las 8.30 horas de este sábado 8 de octubre cuando más de medio millar de personas voluntarias comiencen el ascenso a las Tetas de Viana, dos sugerentes cerros gemelos situados en la pedanía de Trillo, Viana de Mondéjar. Su misión será intentar batir un récord Guinness coronando uno de ellos con la cinta de conciencia más grande del mundo (the largest Awareness Ribbon, según la organización Guinnesss World Records) que, en este caso, es de color rosa como símbolo de la lucha contra el cáncer de mama.

La gran ideóloga de esta iniciativa es la creativa publicitaria guadalajareña Laura Domínguez, quien ha desvelado que el motivo de inspiración de la misma fue la frase del Nobel de LIteratura Camilo José Cela en su 'Viaje a la Alcarria' en la que hace referencia a la belleza de ambas cimas: "al salir al terreno llamado de la fuente de la Galinda, aparecen erizadas, violentas, las Tetas de Viana".

Esta imagen poderosa con la que Cela describió el horizonte trillano "a la mitad de su itinerario" sirvió de hilo conductor para los organizadores del reto que mañana se quiere superar, aprovechando la forma de senos femeninos que tienen estos hitos de la orografía alcarreña.

(Tetas de Viana, en Viana de Mondéjar, pedanía de Trillo)

"Pensamos que son muy inspiradoras y, si son unas tetas, pues hablemos del cáncer de mama", ha apuntado, añadiendo que la forma de hacerlo era realizar una réplica a gran escala del pequeño lazo rosa que los ciudadanos se colocan en la solapa cada 19 de octubre, fecha en la que se celebra el 'Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama', "y el hecho de hacerlo gigante nos dirigió al Guinness".

"Vamos a subir una tira muy larga, como la de la mercería pero de 275 metros de largo por 26 de ancho y arriba haremos el mismo giro que le damos en la pechera, aunque en este caso, en vez de poner un imperdible, pondremos piquetas para que no se la lleve el viento", ha señalado la diseñadora, dejando al mismo tiempo muy claro que, ese lazo gigante se quitará nada más haber conseguido el récord, porque "la montaña, que es un Monumento Natural, debe quedar intacta".

Además, la tela de la cinta tendrá una segunda vida, ya que "se llevará a los colegios de la provincia para que con ella puedan hacer escenografías y disfraces" y, lo que es más importante, "haremos más pulseras y lazos con el fin de conseguir recursos para la Asociación Española Contra el Cáncer", ha adelantado, poniendo énfasis en la necesidad de apoyar la investigación y la detección precoz para prevenir y minimizar la enfermedad.

(Fotografía: Ayuntamiento de Trillo)

En cuanto al desarrollo logístico del récord, otro de sus coordinadores, el también fotógrafo de prensa guadalajareño Fernando Toquero, ha explicado que "el lazo se subirá en un tractor con un remolque hasta el collado, es decir el espacio que hay entre ambas Tetas, y desde allí se distribuirá con los 550 voluntarios hacia la zona de las escaleras, que es la que sube a la Teta, por medio de equipos para poder mover toda esa cantidad de personas y que sea una coreografía".

En total, la aventura de ascenso de este sábado desde Viana de Mondéjar hasta coronar la cima de una de las Tetas"está calculada en una hora y cuarto u hora y media así que la idea es empezar a las ocho y media y entre las dos y las tres de la tarde que la jueza de Guinness emita veredicto y nos diga que somos campeones", ha calculado Toquero con esperanza y sin olvidar lanzar algunas recomendaciones para quienes deseen participar mañana de la cita, que no son otras que "llevar puestas unas zapatillas ligeras de trecking que tengan algo de suela para mayor agarre y, teniendo en cuenta que se trata de una montaña con una caída de 30 metros, que nadie se acerque a los bordes y tengan mucha precaución a la hora de hacerse selfies".

Y es que, no serán pocos los participantes que deseen inmortalizar este récord que, por otro lado, sirve como promoción turística de la Alcarria. Así lo ha reconocido el alcalde de Trillo, Jorge Peña, subrayando con orgullo que las Tetas de Viana son "un monumento natural de una forma muy curiosa, de hecho, no creo que haya un cerro como éste en ninguna parte de España y, además, es el punto más alto de la Alcarria con 1.150 metros sobre el nivel del mar".

"¿Qué mejor sitio que las Tetas de Viana para poner el lazo más grande del mundo contra el cáncer de mama?", ha preguntado retóricamente Peña.

(Fotografía: Ayuntamiento de Trillo)

No en vano, el consistorio trillano ha estado absolutamente implicado en el récord desde el primer momento y no ha dudado en prestar el polideportivo municipal, "porque al tener la tela más de 5.000 metros cuadrados se necesitaba un espacio grande y cubierto para evitar que se mojase con la lluvia, ya que no habría habido quien la moviera mojada con todo ese peso que tiene", ha señalado el primer edil, recordando de forma especial que en ese centro deportivo local convertido durante el verano en taller de costura "han estado cosiendo las voluntarias, también algún voluntario, todos los vecinos de Trillo y de sus pedanías, incluso de algunos pueblos de alrededor como es el caso de Cifuentes y Solanillos del Extremo".