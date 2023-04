Una tractorada recorrerá este miércoles Guadalajara en protesta por la situación del campo

Un grupo de agricultores y ganaderos de Guadalajara han convocado una tractorada que recorrerá mañana miércoles 19 de abril las calles de la capital en señal de protesta por la difícil situación económica que está sufriendo el sector. A la cita, a pesar de haber sido organizada a nivel particular, sin apoyo de ningún sindicato o colectivo, está previsto que se sumen más de dos centenares de profesionales de la agricultura y de la ganadería de la provincia.

Así lo ha estimado uno de sus promotores, José Carlos Yela, agricultor de Hita, quien ha explicado que la idea de la movilización ha partido de "un corrillo de agricultores y ganaderos de toda la provincia y estamos en contacto con el 85% ó casi el 90% de agricultores y ganaderos; calculamos unos 200 ó 250, o por ahí".

Y es que los motivos para llevar a cabo la protesta no son pocos, pasando, según ha apuntado Yela, por "la Agenda 2030, la mala gestión del agua, los seguros agrarios, las tasas de autónomos, la competencia desleal, la Ley de bienestar animal y los precios insumos", entre otros.





Un cóctel de factores que hace prácticamente insostenible la actividad agrícola y ganadera en la actualidad, tal como ha señalado este agricultor de Hita, propietario de unas 250 hectáreas dedicadas al cultivo de cebada, veza, colza y forraje en Hita.

"Antes teníamos una vida maja, cuando mi padre labraba, pero ahora vamos a menos, porque la maquinaria no se puede tocar, los abonos y nitratos están también intocables, el gasoil ha subido mucho, así que no llegamos; las cuentas no salen", ha lamentado con preocupación.

Por eso, José Carlos Yela ha animado a la participación "de todos los agricultores, de todos los ganaderos y de todo el mundo rural" en la movilización rodada de mañana por las calles de Guadalajara, para apoyar a un sector que "se viene abajo", a pesar de ser esencial para la supervivencia de las personas.

En este sentido, ha planteado la reflexión final de que "si no producimos alimentos, no sé qué vamos a comer".

La tractorada, autorizada por la Subdelegación del Gobierno, arrancará a las 10:30 desde el campo de fútbol Pedro Escartín, donde se juntarán todos los vehículos, para rodar después hasta las instalaciones del zoo municipal y, desde allí, subir hasta la estación de autobuses hasta llegar a las puertas de la Delegación Provincial de Agricultura, ubicada en la Avenida del Ejército, nº 10, donde se concentrarán y leerán un manifiesto.