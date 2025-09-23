La sub-21 juega en Guadalajara: ya puedes comprar las entradas para el amistoso contra Noruega

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha anunciado el inicio de la venta de entradas para el partido amistoso que enfrentará a las selecciones sub-21 de España y Noruega. El encuentro se disputará el próximo 10 de octubre en el estadio Pedro Escartín de Guadalajara. Desde este martes, 23 de septiembre, a las 12:00 horas, los aficionados ya pueden adquirir sus localidades.

Precios y cómo comprar las entradas

Las entradas tienen un precio general de 10 euros y son de localidad sin numerar. La compra se ha de realizar exclusivamente de forma online a través del portal tickets.rfef.es, con un máximo de seis entradas por comprador. Según ha informado el Ayuntamiento de Guadalajara, las localidades serán digitales y solo se podrán gestionar a través de la APP RFEF Tickets, ya que no se pueden descargar ni imprimir.

Además, la RFEF ha lanzado una promoción de venta anticipada para quienes compren sus entradas antes del 5 de octubre. Con esta oferta, se aplica un descuento de 3 euros, por lo que el precio final se queda en 7 euros. Esta promoción no es acumulable a otros posibles descuentos.

Cupo preferente y entradas de movilidad reducida

Los socios del CD Guadalajara han disfrutado de un periodo de venta preferente que ha estado activo desde el lunes 22 hasta el martes 23 a las 12:00 horas. Durante este tiempo, han tenido acceso a un cupo limitado de entradas a través de la misma web de la RFEF.

Como parte del compromiso de la Federación con la diversidad, se han habilitado entradas para personas con movilidad reducida (PMR). Estas tienen un coste de 10 euros e incluyen una entrada gratuita para un acompañante. Para solicitarlas, es necesario enviar un correo electrónico con el código [PMR-SUB21GUADALAJARA] y presentar el certificado de movilidad reducida junto al DNI, estando sujetas a disponibilidad.