Sacarse el carnet de conducir en Guadalajara: "4 meses"

Las autoescuelas están en jaque. Este fin de semana los profesores de autoescuela de Guadalajara se han concentrado en el aparcamiento del Pedro Escartín para protestar contra una situación que consideran insostenible: la provincia solo cuenta con dos de los cinco examinadores de tráfico que le corresponden. Esto ha generado una lista de espera de más de 2.500 alumnos para realizar el examen práctico de conducir, lo que supone retrasos de hasta cuatro meses.

Oscar Magro es presidente de Afovial, la Asociación de Formación Vial que junto con la Asociación Provincial de Autoescuelas de Guadalajara, han presidido las reclamaciones. Ha contado en COPE que en Guadalajara hay hasta cinco plazas previstas para examinadores de la Dirección General de Tráfico y que las bajas u jubilaciones no se han ido cubriendo. "Plazas de examinadores salen pero a Guadalajara no se mandan", asegura Óscar, "uno de los que había pidió el traslado en enero y no se ha cubierto la plaza y otro es una baja de larga duración que se queda sin cubrir". El problema no es solo alcarreño, "faltan en toda España, este año solo se han ofertado 50 plazas"

La falta de examinadores alarga las listas de espera que solo pueden examinar a dos alumnos por carrera y aunque el problema es a nivel nacional, Guadalajara es una de las provincias con mayores problemas para mantener el sector estable. Porque las consecuencias no solo son las listas de espera, las autoescuelas están perdiendo dinero: "El problema para examinarse está pero si suspendes tienes que esperar otros dos meses, a los profesores los tenemos parados, no podemos ponerlos a trabajar porque no vas a darle clases a un alumno que le quedan tantos meses para examinarse".

Aquí en Guadalajara, en circunstancias normales, la media para aprobar está en 25 o 30 clases prácticas. Una vez aprobado el teórico, el alumno debería poder sacarse el carnet en un mes y medio. Claro, con tanto tiempo por delante, los alumnos prefieren hacer las clases más pegadas al examen, como es lógico, y eso deja los coches de la L parados. Las autoescuelas se resienten y "de momento no ha repercutido en los precios pero mucho más no se podrá aguantar. Si tenemos que sacar las mismas nóminas, los mismos impuestos pero trabajamos al 60% pues evidentemente se verá afectado en el precio".

Este problema viene de largo, la falta de examinadores no es cosa de ahora, hace dos años y medio Guadalajara tuvo otra crisis de examinadores que nunca terminó de resolverse. Oscar tiene claro quién tiene la responsabilidad en esto: "el calculo de la administración no ha sido bueno", asegura. Él lleva casi 20 años dedicándose a esto y entonces "había 6 examinadores en Guadalajara y ahora solo hay que comparar la población que teníamos antes y la de ahora, son menos de la mitad".

Autoescuelas en crisis, subida de los precios, alumnos esperando meses para sacarse el carnet. Otro dato importante: Hay 33 autoescuelas en Guadalajara el calculo de Afovial es de 160 familias que viven de ello.