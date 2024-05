Puesta en marcha en Guadalajara la campaña 'Aquí la comida no se tira'

Con el objetivo de que la ciudadanía se conciencie acerca del desperdicio alimentario y de que, además, se aprovechen los excedentes, se ha puesto en marcha la campaña titulada 'Aquí la comida no se tira'. Promovida por el Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Sanidad y la Federación Provincial de Hostelería y Turismo, se va a implantar en muchos establecimientos hosteleros de Guadalajara, así como en Ayuntamientos de la provincia, incluso en centros educativos, aunque en este caso ya en el próximo curso escolar.

Para desarrollar esta iniciativa, que cumple su segunda edición y está enmarcada en la Estrategia de Economía Circular de Castilla-La Mancha 2030, se distribuirán unos 34.000 carteles, 13.000 salvamanteles, 18.000 fundas para cubiertos, 1.800 pegatinas para diferentes soportes, como cubos de basura, y lo más importante, 2.500 envases para recoger los excedentes de comida. A todo este material se añaden también imanes con la imagen de la campaña y un calendario que contiene recomendaciones al respecto.

Y es que, tal como ha subrayado el delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Guadalajara, José Luis Escudero, "¿Quién mejor que la restauración que lleva ya preocupada por este tema, y también poniéndole soluciones, desde hace muchos años?".

Salvamanteles y carteles de la campaña 'Aquí la comida no se tira'

Según Escudero, el desperdicio alimentario "es un problema ético", no únicamente por el desigual reparto de alimentos en la sociedad, sino también por sus repercusiones "en sostenibilidad, cambio climático e impacto ambiental".

De hecho, tal como se refleja en un informe de la FAO (Organización de las Nacionas Unidas para la Alimentación y la Agricultura), en 2019 se tiraron a la basura en España 1.352 millones de kilos de alimentos y bebidas, que suponen aproxidamente el 4,7% de todos los alimentos comprados en ese año.

Además, a tenor de esos mismos datos, una familia media española habría desperdiciado más de 76 Kg/l de alimentos y bebidas a lo largo de un año.

Según la FAO, en España se tiraron a la basura 1.352 millones de kgs de alimentos y bebidas en 2019

Por su parte, el presidente de la Federación Provincial de Turismo y Hostelería, Juan Luis Pajares, ha asegurado que los profesionales del sector en Guadalajara están "encantados" de haberse sumado a la campaña y "de que se intente aportar ese granito de arena de concienciación de ese consumo más responsable, en todos los sentidos".

Con respecto a los envases que los establecimientos hosteleros ofrecen a sus comensales para que puedan depositar la comida que no hayan consumido en sus locales, Pajares ha incidido en que "el plástico no es el mejor material para hacer estas cosas", por lo que ha elogiado el uso del envase de cartón en esta campaña, teniendo en cuenta que "es mucho más reciclable, compostable, etc, y, por tanto, es mucho más ecológico".