Pequeños músicos tocan a favor de pequeños enfermos de cáncer en Guadalajara

"A mi hija le diagnosticaron un Sarcoma de Ewin en la pelvis en el 2022, con 13 años de edad", nos ha contado en Mediodía COPE en Guadalajara, Alicia Cortés, representante de Afanion, la Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Castilla-La Mancha, recordando lo duro que resultó para su hija y para toda la familia el primer año tras el diagnóstico.

"Prácticamente vivimos entre un hospital y otro y las varias operaciones que tuvieron que llevar a cabo porque le quitaron parte de la pelvis, la cadera", ha explicado, sin olvidar que los efectos de aquellas intervenciones y de los tratamientos oncológicos forman parte de su vida diaria.

"Las quimios de Sarcoma son muy agresivas, entonces el sistema inmune está muy dañado; le salen como urticarias por el cuerpo y tiene diferentes problemas en el corazón", ha apuntado Alicia entre las secuelas de su hija, a las que habría que añadir "daños en los ovarios" como consecuencia de la radioterapia, incluso una desviación de columna tras la colocación de "una prótesis hacia abajo y otra hacia arriba en lo que es la cadera" y la extracción de "un músculo del abdomen", que le obliga a someterse a "rehabilitaciones".

AFANION Afanion

Por eso, aunque su hija "ya está limpia" y ha vuelto a clase, deben seguir luchando contra las secuelas "para sacarlas adelante y poder convivir con esta enfermedad", ha reconocido, con la certeza de que esa batalla sin cuartel no sería posible sin el apoyo de la AECC y de Afanion, la asociación a la que representa en Guadalajara, "porque cuando recibes esta noticia, todo es oscuridad y hasta que no ves a alguien que te dice mira, esto lo hemos pasado, sabemos por dónde puedes ir, no empiezas a ver un poquito la luz".

Con 30 años de existencia, la Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Castilla-La Mancha ofrece apoyo social, económico y educativo, además de atención psicológica tanto a los pacientes, entre los 0 y los 18 años, como a sus familiares.

"Proporciona pisos en hospitales que tienen Pediatría Oncológica, para que puedan tener su núcleo familiar unido; psicólogos; trabajadores sociales", ha mencionado Alicia Cortés, destacando un proyecto denominado "Secuelas", a través del que "se da ese aporte, por ejemplo, en rehabilitaciones o en profesores particulares que puedan necesitar los niños para recobrar un mínimo de normalidad en la vuelta al cole después de la enfermedad".

Sin embargo, a pesar de que Afanion lleva ya tres décadas trabajando en Castilla-La Mancha, "en Guadalajara no tenía esa visibilidad", ha lamentado su representante provincial, tanto es así que, a día de hoy, "cuando hay un caso en una familia en Guadalajara, se deriva a Madrid, a los hospitales de Madrid, donde tienen muchos servicios, pero cuando llegas a tu casa, realmente te sientes un poco solo".

Con el objetivo de dar visibilidad a Afanion y recaudar fondos para ayudar a financiar todos sus proyectos, la asociación ha organizado, con la ayuda del Ayuntamiento de Guadalajara y la Escuela de Música 'Musititos', un concierto benéfico que tendrá lugar a las 18:30 de este viernes 13 de diciembre en el Centro Municipal Integrado Eduardo Guitián. La entrada solidaria cuesta 3 euros por persona.

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA Imagen de la presentación del concierto benéfico: a la izquierda del concejal de Participación Ciudadana, Roberto Narro, Alicia Cortés y a la derecha, Carolina Moreno

"Contamos, según la disponibilidad, con entre 50 y 70 familias", ha señalado la directora de Musititos, Carolina Moreno, adelantando que el concierto, que contará con la participación de "la Ronda del Alamín, con sus instrumentos de percusión tradicional", será una muestra de "todo lo que es la música tradicional de Guadalajara, desde las bandurrias y laúdes, hasta las botellas y zambombas", pasando por "los instrumentos que trabajamos en clase, como son el carrillón, el teclado, la batería y una pequeña banda de músicos que interpretarán canciones más modernas, más pop, como Un año más, de Mecano, para el cierre".

Y es que Musititos es "una escuela muy familiar y, por lo tanto, muy orientada a la solidaridad, a las posibilidades de la música para ayudar a las famillias", ha subrayado Carolina, para quien el poder de la formación musical no sólo ayuda "a los más pequeños a desarrollar un talento", sino que también "puede servir para trabajar las emociones y diferentes aspectos personales", incluso, como en el caso del concierto benéfico de esta tarde, "a ayudar a otras entidades, a otras familias que se encuentren en situaciones vulnerables o de salud".