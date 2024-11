De parroquia a parroquia: 12.000 kilos de ayuda de Guadalajara a Valencia

La Diócesis de Sigüenza-Guadalajara se suma a la ola de solidaridad con Valencia tras la DANA. En este caso, ha sido la parroquia de Santa María, en la capital, la que ha movilizado a sus feligreses para recoger material de distinto género y enviarlo a la parroquia de Santa Fe, situada en una de las localidades valencianas más castigadas por el temporal, Alfafar.

"Una familia de aquí, de la parroquia de Santa María, tiene a su vez familia allí, en Alfafar, y entre ellos iban escribiéndose y contándose lo que necesitaban y rápidamente organizamos una recogida aquí, en los salones parroquiales", ha explicado en Mediodía COPE en Guadalajara el coordinador de esta iniciativa humanitaria, Rogelio Moya, agradeciendo la generosidad de las muchísimas personas que han llevado productos variados al punto de entrega habilitado en los salones parroquiales y, además, a los grupos de voluntarios que los han recogido, seleccionado, empaquetado y cargado en las 4 furgonetas que partieron este jueves 7 de noviembre a tierra valenciana.

Entre los miles de kilos recogidos, había "agua, productos de limpieza, mucha ropa, mucha alimentación, alguna Kärcher, alguna hidrolimpiadora, que se pusieron muy contentos al verlas", ha apuntado Rogelio, destacando la presencia en el cargamento solidario de "productos frescos" como fruta y pan, ya que, "con la ayuda de alguna panadería de Guadalajara, fuimos con pan recién hecho y también lo agradecieron mucho".

El acceso a la zona cero "no fue complicado", ha garantizado Moya, teniendo en cuenta que el convoy diocesano iba perfectamente identificado.

"Si llevas en los vehículos con un cartel que diga AYUDA HUMANITARIA y dónde vas, dónde te diriges, la Guardia Civil rápidamente te mete en carriles rápidos y no tardamos mucho en llegar hasta allí", ha recordado, destacando también la gran ayuda recibida in situ "para descargar los 12.000 kilos que llevábamos en las furgonetas".

A continuación, la labor de los voluntarios guadalajareños ha sido ayudar de forma efectiva "en lo que nos fueran diciendo, sobre todo en colocar todo lo que llevábamos, clasificarlo y dejárselo preparado para que luego pudieran hacer el reparto correctamente".

Con la misión humanitaria cumplida con éxito, Rogelio Moya ha subrayado la colaboración en ella de los voluntarios más jóvenes, "que creo que se han llevado una experiencia para toda su vida: el haber podido participar y ayudar".

Parroquia de Santa María, Guadalajara Entre el equipo de voluntarios, hay que destacar la presencia de jóvenes

Es el caso de Jaime, un joven voluntario de 18 años, que ha señalado que se sumó a la iniciativa al pensar "que si pasara, por ejemplo, donde vivimos nosotros, también vendría gente a ayudar", sin olvidar que, en medio de "una situación tan trágica y triste para ellos, creo que es necesario que gente joven como nosotros, que siempre tenemos mucha energía, les acompañemos y, aunque sea un tiempo, les ayudemos".

La parroquia de Santa Fe, en Alfafar, tras la DANA

Por su parte, Claudia, de 16 años, ha confesado que sentía cómo se le "movía el corazón cuando estaba aquí en Guadalajara y no podía aportar absolutamente nada para que mejoraran las circunstancias en Valencia", con lo cual, en el momento en el que surgió la posibilidad de ayudar, "no me lo pensé dos veces". Ahora, a la vuelta de Alfafar, esta jovencísima voluntaria considera que "ha sido toda una experiencia y me llevo mucho aprendido en lo poco que estuvimos".