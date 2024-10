El motivo por el que verás 150 coches clásicos llegar a Guadalajara

La Spain Classic Raid llega a Guadalajara. Es la carrera de coches clásicos que busca, en ocho días, recorrer España de Norte a Sur. Salieron desde Badalona el pasado fin de semana y esperan llegar este sábado a Sevilla. En su paso, hoy, harán meta en Guadalajara, en el parque de la Concordia. Llegarán con cuenta gotas a lo largo de toda la tarde, son más de 150 coches.

David Herranz es el director de esta Spain Classic Raid, y ha estado en COPE Guadalajara explicando que él, aunque no participa en la competición, también está en la carretera para coordinando todo y “con el tema de los permisos y por si hay alguna avería”.

La carrera es de “lo que considera la DGT coches clásicos, es decir, de más de 25 años”. Con estas joyas de la historia del automovilismo, recorrerán más de 2 mil kilómetros por caminos de tierra. Los coches que más se ven son “los Seat Panda, también Renault 4 y algún Mitsubishi Montero, que son más modernos”, pero también se ven joyas muy llamativas como “un Volkswagen del año 1958, también algún Mercedes dos caballos que debe ser del año 62...”.

“Los coches clásicos se rompen mucho menos, son menos delicados”

El objetivo de esta carrera es disfrutar de la afición pura por el automovilismo clásico. Y es que al final, esto lo que busca es reivindicar el coche clásico y disfrutar de una afición entre compañeros de carretera. David, y otros muchos, aseguran que los coches de antes tenían mejor rendimiento que los de ahora, a pesar de tanta tecnología: “Se arreglan muy fácil, no necesitas una centralita para ver qué fallo tiene, con un destornillador y un alambre puedes arreglarlo”, asegura que lo moderno no le gusta, “es todo electrónica, no conduces tú” y con estos coches puedes “sentir la carretera, no tienen dirección asistida y sientes cada piedra en el camino”.

Gregorio Espartosa - Spain Classic Raid Arreglando el coche en mitad de la carrera

El romanticismo también cumple su papel. En su aventura cruzando España, David asegura que estos coches despiertan el interés de todos los vecinos de los pueblos por los que pasan. La mayoría, reconocen a un antiguo compañero de viajes: “La gente siempre nos dice que si con este coche se sacó el carnet de conducir o se pegaba los viajes, era los coches que había hace 30 o 40 años en España. En qué familia no se han metido siete en un 600 para ir a la playa”.