Más de 2.460 guadalajareños no saben que tienen glaucoma

Hace catorce años, concretamente el 4 de marzo de 2010, le diagnosticaron glaucoma en ambos ojos. Sin apenas darse cuenta, esta enfermedad conocida popularmente como el "ladrón silencioso de la vista" se había colado en su vida marcando "un antes y un después" para Julio Calle, una de las 6.169 personas que padecen glaucoma en la provincia de Guadalajara, de las aproximadamente 46.200 que hay en Castilla-La Mancha.

"Ya hacía tiempo que veía como una franja borrosa diagonal que me recorría el ojo, me molestaba un poquito, pero como el glaucoma es una enfermedad asintomática y que no duele ni avisa, tampoco le dí mucha importancia. Un día se lo comenté a mi médico de Atención Primaria y me derivó al Hospital para que me viera un oftalmólogo", recuerda, confesando haberse llevado una "sorpresa" cuando le dijeron: "tú lo que tienes es un glaucoma en los dos ojos y, además, muy avanzado".

Desde entonces, todavía se lamenta cuando reconoce que, a pesar de que su padre "murió ciego como consecuencia del glaucoma", él no tuvo la precaución de someterse a revisiones oculares. "Yo era grupo de riesgo y, por esa negligencia mía, cuando fui con el primer diagnóstico ya tenía un daño importante, que es el que sigo manteniendo hasta ahora".

Y es que, aunque las causas del glaucoma "son múltiples", existe una, "la única", sobre la que se puede actuar con los tratamientos, "que es la presión interna del ojo: cuando tienes una presión interna en el ojo elevada, con el paso del tiempo, te va produciendo unos daños en el nervio óptico, que es en definitiva lo que es el glaucoma. Como no duele y tampoco te preocupas de hacerte revisiones, se va desarrollando poco a poco hasta que tienes el problema encima de la mesa".

Julio Calle, guadalajareño diagnosticado de glaucoma desde marzo de 2010

Por eso, este concienciado guadalajareño ya mantiene "controlada la presión del ojo", medida que, unida al éxito de la operación a la que se sometió en 2011, permite que pueda desarrollar "una vida normal", a pesar de tener "un 48% de pérdida de visión".

"Soy ingeniero agrónomo y desarrollé sin ningún tipo de problema mi profesión (ahora soy una persona jubilada) y en las actividades de mi vida diaria también me desenvuelvo de forma normal", nos cuenta Julio Calle, aprovechando este Día Mundial de la enfermedad que padece para ofrecer un importante consejo preventivo a la población.

"Si somos grupo de riesgo, es decir, que podemos desarrollar glaucoma, como los diabéticos o las personas de la tercera edad, a partir de los 35 años debemos pasar nuestras revisiones oculares, con la periodicidad de dos años si no somos grupo de riesgo o de un año si lo somos o a partir de los 60 años", indica, pero añadiendo que "si lamentablemente ya se nos ha diagnosticado el glaucoma, debemos hacer estrictamente lo que nos diga nuestro médico".

Se recomiendan revisiones oculares periódicas, sobre todo a partir de los 40 años

Ésas son precisamente las recomendaciones principales lanzadas desde la Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares en este Día Mundial, en el que también se reclama la inclusión de la enfermedad en el grupo de las neurodegenerativas, con el objetivo de poder impulsar un paso más allá las investigaciones, que se encauzarían en buscar el origen del glaucoma y, lo más importante, en cómo regenerar el nervio óptico y, por tanto, recuperar el vista.

En este sentido, el presidente de AGAF, Joaquín Carratalá, ha explicado que "la presión intraocular generada en el ojo mata las células neuronales de la retina, encargadas de proporcionar información a las fibras del nervio óptico, y nervio óptico es igual a prolongación del cerebro", defendiendo así la condición del glaucoma como "enfermedad degenerativa" e insistiendo en la necesidad de que se la incluya en ese grupo de patologías, porque "se han dado caso de investigadores que han iniciado un proyecto de investigación por su cuenta y a los quince días lo han tenido que dejar por falta de medios".