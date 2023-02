Los Goya se visten de moda guadalajareña

No es la primera vez que las actrices españolas confían y apuestan por los modelos del diseñador de Marchamalo, Juan Carlos Pajares, para deslumbrar sobre la alfombra roja de los Goya. En la trigésimo-séptima edición de los Premios del cine de nuestro país, lo han hecho Berta Vázquez y Ángela Cervantes.

La primera, que entregó uno de los galardones de la gala, lució un traje escotado marrón chocolate, con el que ya sorprendió en el photocall previo al acto de entrega, durante el que, por cierto, tuvo que soportar algunos comentarios desafortunados acerca de su evidente cambio físico. Como no podía ser de otra manera, el creador marchamalero no ha dudado en salir en defensa de la actriz alegando que "las personas cambiamos a lo largo del tiempo y desconocemos lo que cada uno está sufriendo y viviendo, entonces, al final de lo que hay que hablar es de su trabajo y de su look".

En este sentido, Pajares ha elogiado a la protagonista de 'Palmeras en la nieve' a la hora de elegir el modelo, ya que "a pesar de su cambio físico, quiso representar lo que es ella: una mujer sexy, elegante; se puso lo que quiso y para mí estuvo super favorecida, así que ¡ole por ella!", ha señalado, subrayando que "ella no se tiene que cubrir, no tiene que tapar su cuerpo, y si quiere enseñarlo... a pesar de que a nivel personal sabía, imaginaba, lo que se le iba a venir encima".

De este modo, el joven diseñador alcarreño ha aplaudido la valentía de Berta Vázquez, ya que "resulta muy fácil comentar desde un móvil, pero hay que exponerse delante de un photocall, sabiendo que toda España te está viendo, entregar un premio, que fue uno de los más importantes a nivel nacional e internacional".

Por su parte, Ángela Cervantes, nominada a Mejor Actriz de Reparto por 'La Maternal', se decidió por el color blanco roto con un arriesgado y elegante diseño a medida de Juan Carlos Pajares, adaptado del modelo que cerró su última colección ANNUAL 22/23, realizada en colaboración con artesanos de Castilla-La Mancha.

Y es que, sin duda, el elemento protagonista de la creación es "un bralette de cerámica que crea esa falsa ilusión de desnudez", según ha destacado Pajares, apuntando que para realizar este modelo "a medida" ha contado con la colaboración de "Rosa Temple, que es la artesana super joven de Albacete con la que empecé a colaborar el año pasado haciendo cerámica".

Con respecto al largo proceso de elaboración de la pieza, ha explicado que "las monedas de cerámica están moldeadas a mano; luego necesitan un día completo para cocerse, otro medio día para que el horno baje de temperatura; se sacan, se croman, se tienen que secar, meter al horno otro día, y otro medio día para que de nuevo ese horno baje de temperatura".

En definitiva,el bralette que compone el modelo lucido por Ángela Cervantes "lleva varios procesos que, aunque no es algo super complejo, sí es tedioso y tardío para que quede perfecto y no se rompa, porque una pieza de ese calibre que va a los Goya tiene que estar impoluta".











Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado