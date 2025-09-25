Todo listo para el inicio del curso en la UNED: Escucha aquí el programa especial de COPE Guadalajara

Septiembre es el mes de los inicios. No sé si te pasa a ti, pero quizá sea un deje de la vida formativa, porque incluso quienes hace años dejaron el colegio o la universidad todavía hacen dos listas de propósitos: una en Año Nuevo y otra en septiembre. A mí me pasa. Soy de los que dicen: “en septiembre empiezo a ir al gimnasio, en septiembre dejo de beber tanto café…”. Cada uno con sus metas. Y siempre hay quien afirma con convicción: “en septiembre vuelvo a estudiar”.

Pues bien, estamos en el inicio del curso 2025-2026 y, como no podía ser de otra manera, lo hacemos desde las aulas de la UNED. Este fin de semana arranca el Plan de Acogida en la sede del centro asociado de la UNED en Guadalajara, y durante este sábado y los siguientes se celebrarán cursos pensados para que los estudiantes que se enfrentan a sus nuevos retos académicos lo hagan de la mejor manera posible y con el mejor acompañamiento.

Esa carrera que siempre soñaste cursar, o esa formación extra que ahora necesitas para crecer en tu trabajo. Son muchos los que llegan a la UNED con ese propósito: seguir aprendiendo cuando el tiempo escasea, encontrar en la conciliación una oportunidad real o simplemente abrir nuevas puertas.

COPE en la UNED Guadalajara

Por eso, la experiencia de estudiantes y profesorado se convierte en el eje de todo. Aquí, el modo de aprender es distinto, aunque los resultados son los mismos. Distinto en la forma, sí, porque no seguimos el camino más convencional; pero idéntico en lo que de verdad importa.

COPE Guadalajara se ha trasladado a la sede de la UNED en nuestra provincia para conocer de cerca todos los detalles de este inicio del nuevo curso. Hablamos con Lorena Jiménez Nuño, directora del Centro Asociado a la UNED aquí, en Guadalajara; Rebeca Cantarero, coordinadora de Extensión Universitaria y Actividades Culturales. Como representantes del profesorado Javier Plaza de Agustín, es profesor-tutor de Historia; y a Carlos Alba Peinado, es coordinador de Aulas Universitarias UNED Guadalajara

La representación del alumnado ha venido de la mano de Maribel Eusebio Salinero, estudiante de UNED Senior y de microgrado y Raquel Silvania Peña, delegada de estudiantes UNED Guadalajara y estudiante de criminología.