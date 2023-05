Javier Toquero: "Pactaremos si es para librar a Guadalajara de las políticas de izquierda y ultraizquierda"

A tan sólo cuatro días del término de la campaña electoral, el candidato de Vox a la Alcaldía de la capital en las Elecciones Locales y Autonómicas del 28 de mayo, Francisco Javier Toquero, ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE Guadalajara'.

En los coletazos de sus primeros cuatro años como concejal de la capital (uno de los dos obtenidos por su formación en 2019), Toquero ha hecho balance positivo de los mismos, considerándolos "cuatro años muy intensos, durante los que he aprendido mucho en el Ayuntamiento; he aprendido que no es lo mismo estar dentro que fuera", siendo consciente de que "el Ayuntamiento también tiene sus topes, sus normas" y, sobre todo, no perdiendo su visión del mismo "desde mi faceta de vecino, como exigencia y como espera de que nos facilite todo aquello que tiene que hacer”.

Como cabeza de una lista compuesta por "gente maravillosa, que quieren Guadalajara, que sienten Guadalajara", ha expresado su confianza en que "el día 28 la ciudadanía nos apoye y busque en nuestras propuestas una salida”, permitiendo que Vox, como mínimo, amplíe su representatividad en el consistorio de la capital.

Para lograr su objetivo, el candidato alcarreño ha asegurado que él y su equipo están trabajando intensamente, “continuamente metidos en barrios", manteniendo contacto directo y cercano "con comerciantes, con vecinos, con residentes", cuyas "ideas y necesidades son las que queremos llevar adelante”.

La limpieza, una asignatura pendiente en Guadalajara



En este sentido, ha señalado que una de las preocupaciones de los vecinos y vecinas de Guadalajara es la falta de limpieza, “porque es visible y es algo que hay que corregir", mediante -ha apuntado- una mayor implicación con el servicio de limpieza, "bien dotándolo de más medios, o bien controlando que se llegue a todos los barrios, a todas las esquinas o zonas medio olvidadas, por las que los servicios de limpieza no pasan o pasan en ciertas ocasiones y para algo en concreto”.

Puntos calientes de la inseguridad ciudadana en la capital

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En cuanto a seguridad ciudadana, el candidato de Vox ha lamentado que, aunque “Guadalajara siempre ha sido una ciudad tranquila", en los últimos tiemposdesde su grupo político han advertido que "hay zonas, puntos calientes, en los que se vienen produciendo altercados, molestias a los vecinos, también robos en esta zona centro, por ejemplo hay comercios que hace muy poco han sufrido el robo en sus cajas. Esto no ocurría antes y hay que profundizar en este tema y solucionarlo”.

Entre esos puntos calientes del mapa de la inseguridad de la ciudad, ha mencionado "la zona del Alamín, donde hemos recogido quejas, porque hay ciertos puntos, como un bar, alguna zona en concreto, en los que hay problemas con el vecindario, porque allí hay ciertas bandas o ciertos personajes que, la verdad, están produciendo en ese barrio inseguridad y bastante trastorno”.

"Patada en el culo al que ocupa tu propiedad privada"

La lucha contra la ocupación ilegal es otra de las enseñas de la política de Vox, tanto a nivel nacional, como regional y local, ya que, según ha asegurado, “Guadalajara tampoco se libra de ese problema nacional; se siguen dando casos en la capital, también en barrios anexionados, como en Taracena”. Y, sin duda, la solución para terminar con la usurpación de viviendas pasa, según Toquero, por "cambiar las leyes, adaptarlas para que al propietario de un local, de una vivienda, la ley le ampare y en 24-48 horas a lo sumo, quien ha ocupado su propiedad privada esté fuera", dando "como dice Vox, una patada en el culo al que ocupa tu propiedad privada”.

Casco histórico: rehabitarlo y cuidar el comercio

El casco histórico de Guadalajara es otra prioridad para el grupo municipal de Vox, cuya revitalización exige “llenarlo de vida, procurar que haya vecinos, que venga gente joven, que haya niños, porque si un barrio no tiene residentes, poco vas a revitalizar".Pero además, otra estrategia necesaria para dar vida al centro de la capital es "cuidar el comercio, apoyarlo, para que sus habitantes tengan cercanía con su comercio y tengan posibilidades. Toda ayuda que se le dé al comercio es poca”.

En cuanto a la promoción de vivienda por parte del Ayuntamiento, Javier Toquero ha dejado claro que "lo que tiene que hacer el Ayuntamiento es retener el suelo del que dispone, no perderlo, que tenga siempre la propiedad del suelo, así siempre podrá evitar ciertas cosas que se dan”.

Por otro lado, desde la candidatura que encabeza proponen "bajarle el impuesto ICIO a cualquier persona que tenga un piso, que no lo tenga habitado, que sea de su propiedad y quiera ponerlo en alquiler, bien un piso o bien un local" con el fin de "que pueda llevar a cabo su obra, su reforma, en su local o en su vivienda y tenga más posibilidades de alquilarlo o de ponerlo a la venta”.

Empleo: más allá de la logística

Entre las materias contempladas en el programa electoral diseñado por Vox de cara a las Elecciones municipales del 28M, se subraya el empleo, ya que, “si no hay empleo, desde luego no hay economía, ni economía familiar, ni economía municipal, que soporte los gastos diarios y mirar a un futuro”, ha explicado su candidato a la Alcaldía de Guadalajara, Javier Toquero, advirtiendo de que el trabajo que ofrece la logística "está bien, pero es por horas", por lo que es necesario "apostar por grandes industrias que ofrezcan un trabajo de mucha calidad y de mayor remuneración”, un empleo "de calidad, que permitiera a cualquier persona, a una pareja joven, acceder a una vivienda sin dejarse prácticamente los dos sueldos. Hay que mirar a empleos de calidad y a futuro”.

Defensa de lo social y de un pacto si es necesario

En respuesta a quienes definen a Vox como un partido de ultraderecha ajeno a las políticas sociales, su candidato en Guadalajara ha respondido que "es una tapia que nos han puesto", garantizando que desde esta formación "siempre vamos a defender lo social, vamos a defender a las familias, a las familias numerosas, a las personas más necesitadas", aunque dejando claro al mismo tiempo que "hay ayudas sociales que se han convertido ya en pagas, en nóminas mensuales, y lo que realmente hay que conseguir es que quien realmente lo necesite reciba una ayuda temporal y lógica”.

Finalmente, Javier Toquero ha adelantado queno dudarán en pactarsi es necesario "para cambiar este equipo de Gobierno y librar a Guadalajara de las políticas de izquierda y de ultraizquierda”.