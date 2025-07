El impactante look de Aitana en su 26 cumpleaños es un diseño made in Guadalajara

Así de espectacular estaba Aitana en la celebración de su 26 cumpleaños. No podía ser de otra manera porque el conjunto azul Klein que lució como un guante en esa fiesta con amigos fuera de Madrid había sido realizado a medida por Juan Carlos Pajares por encargo expreso de la propia cantante.





"Surge porque me escribe la asistente de Aitana: que quería que le hiciese un look para su cumpleaños, porque está en un momento de su carrera muy especial, cumplía 26 años y lo iban a celebrar fuera de Madrid con todos sus amigos" -nos ha contado en Mediodía COPE en Guadalajara el diseñador de Marchamalo, explicando que, como "la temática era de los años setenta" y la artista "quería ir como una diva", se decidió por "reversionar uno de los looks icónicos de Cher".





Así es como surge este "top prácticamente diminuto con la espalda totalmente al aire y todo cubierto con cristales de Swarovski adheridos a mano uno por uno" formando delicados motivos de plumas, que conjunta con un pantalón "totalmente ceñido, porque a ella le encanta resaltar sus curvas y tener un punto sexy". El bajo, "asimétrico, con un gran volante", aporta "un aspecto disco y muy chulo a su silueta".

Una "sobrefalda, superpuesta en el pantalón", a juego con el top, completan un diseño impactante que no ha pasado desapercibido para nadie.

El diseño también incluye motivos del imaginario de la artista barcelonesa

En cuanto a la elección del azul klein para su diseño, Pajares ha confesado que, además de ser uno de sus "colores favoritos", con el que se siente "muy identificado", sintoniza con la "nueva era Cuarto Azul" de la artista, que es, de hecho, el título de su cuarto y último disco.

Pero en este diseño exclusivo con el que Aitana ha celebrado sus 26 años no podía faltar el propio imaginario de la artista.

"Uno de los elementos que ella utiliza más es esta era que ella también llama como un poco metamorfosis, que es la transición de niña a mujer y, por tanto, la mariposa es una de las iconografías que ella también utiliza" -ha apuntado el creador gallardo, orgulloso de la confianza que Aitana deposita en él en los momentos importantes de su carrera, incluido el diseño para la versión de Nancy Aitana Alpha House.