No imaginas lo que va a hacer Antonio Herráiz este martes a las 13:30 horas

Antonio Herráiz Ayuso va a ser protagonista de uno de los actos más entrañables y cercanos de las Ferias y Fiestas de Guadalajara 2025, que se celebran del 12 al 21 de septiembre en honor a la Virgen de la Antigua, Patrona de la ciudad desde el año 1883. Será precisamente la peña bautizada con su nombre la que conceda un reconocimiento muy especial al periodista alcarreño a las 13:30 horas de este martes 16 de septiembre, en su sede, ubicada en el Parque Fuente de la Niña, junto a la Caseta del Guarda.

Antonio Herráiz al frente del programa 'Herrera en COPE' este verano

El director de Mediodía COPE Fin de Semana y, durante este verano y otros anteriores, de Herrera en COPE se convertirá en Socio de Honor de esta peña que, junto con la de Karacenses, se suma este año al conjunto de las 22 agrupaciones oficiales de la Semana Grande de la capital alcarreña.

"Es un reconocimiento que recibo con mucho orgullo, porque me consta que está respaldado por un grupo amplio de miembros de la Peña La Antigua y, por tanto, de vecinos de mi ciudad" -ha señalado Herráiz en Mediodía COPE en Guadalajara, aunque poniendo el foco de atención en "lo realmente importante", que es "la creación de una nueva peña que la han bautizado con el nombre de la Patrona para compartir, para disfrutar y para presumir de Ferias y Fiestas de Guadalajara y también para honrar a la que es la Madre de todos los alcarreños".

Según el comunicado emitido por la propia peña, las razones para otorgar tal distinción al presentador guadalajareño son "su implicación en la divulgación de la cultura, identidad, tradiciones y valores de Guadalajara y su provincia".

Antonio Herráiz forma parte de la Ronda de Ruguilla

No en vano, Herráiz Ayuso participa desde hace años de forma muy activa en las manifestaciones populares del calendario festivo y folclórico de la provincia de Guadalajara, no teniendo reparos en tañer su violín para unirse a los integrantes de la Ronda de Ruguilla, no solo para aportar el ambiente más festivo durante el período navideño en la capital y en muchos de nuestros pueblos, sino también, y sobre todo, conservar las raíces y sabiduría de sus gentes. De este modo, este "guadalajareñista" confeso contribuye con su música y carácter alegre a cumplir de forma efectiva y honesta la gran misión de que el medio rural no muera, incluso se revitalice.

Y es que el comunicador, con el corazón dividido entre Fuentes de la Alcarria, pedanía de Brihuega, y Armallones, en el Parque Natural del Alto Tajo, es un excelente embajador de las bondades y patrimonio de su tierra en todo lugar, por eso también a través de los micrófonos de Cadena COPE y de la contraportada del medio con el que colabora, La Tribuna de Guadalajara, tantas veces dedicada a los mejores exponentes de la cultura y de las tradiciones de Guadalajara, de esos que tejen su historia pero también su intrahistoria.

Y todo ello sin olvidar que Antonio Herráiz Ayuso también asumió la responsabilidad de ofrecer el Pregón oficial de las Ferias y Fiestas de Guadalajara 2017 (puedes verlo pinchando aquí).