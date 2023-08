Dos hombres apuñalados con pronóstico reservado por una reyerta en Salmerón

Dos hombres de 50 y 43 años han resultado heridos graves por arma blanca en el transcurso de una reyerta, que ha tenido lugar a las 5:21horas de esta madrugada en Salmerón, concretamente en la Calle Viento de la localidad. El afectado de 50 años ha sufrido una puñalada en el tórax y el de 43 años ha presentado lesiones graves en el abdomen.

Ambos se encuentran con pronóstico reservado. Según fuentes de la consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, uno de ellos ha sido intervenido en el Hospital Universitario de Guadalajara, mientras que el otro ha sido trasladado a un Hospital de la Comunidad de Madrid.

Fuentes de la Guardia Civil de Guadalajara confirman que la Policía Judicial se está haciendo cargo de la investigación y que, por el momento, no hay ningún detenido.

Según ha podido saber COPE Guadalajara, las víctimas son vecinos de Salmerón, padres de jóvenes de entre 15 y 16 años integrantes de una de las peñas del pueblo. La situación se desencadenó cuando sus hijos fueron increpados por un grupo de veinteañeros, no residentes en la localidad pero vinculados a ella, que buscaban pelea; de hecho, estuvieron molestando a los vecinos haciendo trompos por las calles del pueblo. Cuando ambos progenitores intervinieron para calmar los ánimos en defensa de sus hijos, los agresores se les encararon y, finalmente, les apuñalaron.

El alcalde de Salmerón, Óscar Balcones, ha contado en Mediodía COPE Guadalajara cómo la noticia del suceso le hizo saltar de la cama.

"Acabó el trío que teníamos en la plaza, puse un altavoz de música para hacer una especie de disco-móvil y que la gente tuviera un poco más de fiesta y, sobre las cuatro menos diez, me viene a dormir a casa, porque yo tengo la Misa mayor y quería estar un poco despejado", ha recordado, añadiendo que "a las cinco y algo me llamó Teresa Balcones, una concejal del Ayuntamiento, y me dijo que si me había enterado de que había habido dos apuñalamientos en el pueblo, entonces me tiré de la cama, me vestí, bajé a la plaza y ya me encontré en el patio de la Iglesia, al lado de la Calle Viento, las dos ambulancias, a la Guardia Civil y a gente de peñas; los heridos ya estaban dentro de las ambulancias".

Balcones ha confesado no encontrar palabras "para describir estos actos", lamentando el hecho de que, en plena celebración de las fiestas, "venga gente de fuera a meterse con los vecinos del pueblo; la verdad es que sentí una gran impotencia, porque no puedes hacer nada".



Salmerón celebra hasta este domingo 20 de agosto sus fiestas patronales dedicadas al Santísimo Cristo de la Buena Muerte.