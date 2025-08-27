La decisión de un matrimonio de Madrid que acaba cambiando la vida de los 150 habitantes de un pequeño pueblo de Guadalajara: 20 años después

Es el caso de Bea y Ángel, un joven matrimonio que ha apostado por cambiar la gran ciudad de Madrid por un pequeño pueblo de Guadalajara, Villanueva de Alcorón de tan solo 150 habitantes, para devolverle un servicio básico perdido hace dos décadas: su gasolinera.

La apertura de esta “gasolinera rural”, está prevista para el próximo mes de octubre y busca no solo repostar vehículos, sino también energía para el desarrollo local.

Un sueño nacido en el bar del pueblo

Ángel es madrileño de nacimiento, pero sus raíces están en Villanueva de Alcorón, donde cada verano ha disfrutado de lo que es tener pueblo. Bea, acompañaba a Ángel esos fines de semana o veranos, y al igual que su pareja, quedó conquistada por la calma y el encanto de la zona, fue entonces cuando comenzaron a fraguar la idea una tarde cualquiera.

Nos contaba Bea que “estábamos tomando un vino y vimos cómo unos moteros se quedaban sin gasolina, pararon a preguntar y se les veía apurados. Nos dimos cuenta de que era un problema habitual”.

Ángel y Bea en la antigua gasolinera de Villanueva de Alcorón

La vieja gasolinera de Villanueva de Alcorón llevaba veinte años cerrada. La pareja empezó a investigar y pronto comprendió que reabrirla supondría una inversión importante que conllevaba un proceso lento, pero también sería una oportunidad de oro.

Ángel nos contaba que son pueblos donde “hay muchas carencias y cualquier servicio nuevo es bienvenido. La gente nos apoya, nos anima y hasta nos ayuda en lo que puede”, ambos muy agradecidos por el respaldo vecinal que están teniendo.

Villanueva de Alcorón: una joya en la naturaleza

Apenas llegan a los 150 habitantes, pero este municipio que se sitúa a la entrada del Parque Natural del Alto Tajo, posee un enclave de pinares, cuevas, miradores y zonas de baño únicos y aún poco masificados. La pareja nos enumeraba la cantidad de servicios que tienen “tenemos un montón de servicios para lo pequeño que es: un centro médico, un botiquín, un helipuerto, un retén, un colegio, supermercado, panadería, incluso caballos salvajes, buitres, y casas rurales”. Definitivamente “un tesorito”.

Villanueva de Alcorón

La vida en el pueblo, lejos de ser monótona, se caracteriza por la cercanía y la actividad constante. Ellos han trabajado muchos años en Madrid y lo catalogan como “impersonal, al final te relacionas con cuatro o cinco personas. Aquí es como una gran familia; siempre pasan cosas, siempre hay algo que contar”.

La pareja subraya que el teletrabajo y la conectividad han hecho posible su traslado. “Tengo internet, sigo con mi trabajo y no me siento aislada. Si quiero salir el fin de semana, lo hago. Aquí se vive bien y tranquilo”, apunta Bea. Además esta pareja está activa en redes sociales, donde muestran su día a día o como avanzan esas obras de la gasolinera rural.

Más que una gasolinera: un motor de oportunidades

La reapertura no se limitará al repostaje. Bea y Ángel ya tienen una lista de ideas para potenciar el servicio y generar sinergias con otros negocios. Aunque de momento el presupuesto es limitado “queremos instalar lavaderos, un punto para autocaravanas y, sobre todo, facilitar la recogida de pedidos con los botones de entrega que tanto demanda la gente”, sobre esto último, hay empresas que no lo están poniendo fácil para poder dar este servicio en el pueblo.

El efecto de ideas nuevas en el municipio ya se nota: un restaurante contiguo a la gasolinera y que llevaba años en venta, se ha vendido tras iniciarse las obras. “Esto demuestra que cuando un negocio se mueve, arrastra a otros. Es el principio de algo más grande”, asegura Ángel.

La apertura está prevista para octubre y, con ella, Villanueva de Alcorón recuperará un servicio básico que, además, podría atraer más visitantes. “Ahora nadie tendrá que pensárselo por miedo a quedarse sin gasolina. Queremos que vengan, disfruten del pueblo y se lleven algo más que un depósito lleno: que se lleven la experiencia”, concluye Bea.