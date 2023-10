Con el lema 'La cualidad de ser diferentes, NO invisibles', se celebra este domingo 8 de octubre el Día Internacional de la Dislexia.

Con el objetivo de sensibilizar a la sociedad en su conjunto acerca de la realidad de este trastorno que, según los últimos datos, padece un 6% del alumnado español, pero, sobre todo, de "reflexionar en los casos de éxito", la Asociación de personas con Dislexia y otras dificultades de aprendizaje de Guadalajara, DIXGUADA, ha organizado un completo programa de charlas que se desarrollará a partir de las 17:00 horas en la Casa de la Cultura de Cabanillas del Campo, bajo el título 'Motívalos y volarán'.

Cartel de la jornada de DIXGUADA por el 'Día Internacional de la Dislexia 2023'COPE Guadalajara

La exitosa bloguera MOM Dislexia; el pedagogo del centro guadalajareño Gabitep, Felipe López, y el sevillano de 15 años Izan Ruiz, quien, pese a su dislexia y autismo, ha escrito dos libros, son los participantes de esta cita con la que Dixguada pretende demostrar que sufrir dislexia no aboca irremediablemente al fracaso escolar, laboral o social.

"La dislexia no es una enfermedad; sí tiene que ver con la herencia genética, porque suele haber casos en la familia, muchos sin diagnosticar", aclara la presidenta de DIXGUADA, Déborah Murillo, explicando que la dislexia se produce básicamente porque "la manera en la que se procesa la información entre los dos hemisferios del cerebro es diferente", es decir, en un niño o niña disléxico "el hemisferio derecho y el izquierdo no interactúan como en ti o en mí, que estamos pensando en una cosa y están las redes neuronales de un hemisferio a otro interconexionadas para alcanzar la información que hemos retenido".

Por esta realidad cerebral, los pequeños que padecen dislexia "aprenden, sobre todo, con el hemisferio derecho:la parte de la creatividad, la música, las experiencias sensoriales...", con lo cual"el método tradicional de aprendizaje delante de una pizarra no permite que almacenen ni comprendan ningún tipo de conocimiento", advierte Murillo, lamentando que "el gran esfuerzo lo tienen que hacer ellos en casa", con la ayuda y supervisión de unos padres, "que no estamos formados para ayudarles", ya que los problemas de aprendizaje de los niños disléxicos "van mucho más allá dela inversión de las letras o de la confusión de un número con otro; hay funciones ejecutivas del cerebro, la comprensión lectora, la memoria de trabajo..." y, de hecho, "se acompaña muchas veces de discalculia, disgrafía... hay muchas dis que van unidas".

Por eso, la representante de los niños y niñas disléxicos de la provincia y de sus familias deja claro que si este trastorno "se trata en las aulas, deja de ser un problema de aprendizaje en un 80 ó 90 por ciento para el crío".

DIXGUADA, Asociación de personas con Dislexia y otras dificultades de aprendizaje de GuadalajaraCOPE Guadalajara

Sin embargo, por el momento, "la dislexia es la gran descocida de la educación", afirma Déborah categóricamente, reclamando para su abordaje una formación más específica para los profesionales de la enseñanza, especialmente teniendo en cuenta que el aula es el lugar donde más fácilmente se detecta el "retraso en la adquisición de los conocimientos" que manifiestan estos pequeños.

"Mi hija desde Infantil lloraba muchísimo en el colegio y se quedó extremadamente flaca, pero el endocrino nos dijo que no tenía absolutamente nada, que padecía un cuadro de estrés emocional", recuerda.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Tras recibir los argumentos habituales por parte de los profesores de que la niña "era vaga y que el resto de sus compañeros aprendían a leer y ella no", la situación se recrudeció al llegar a Educación Primaria: "se hizo bola y era un drama en casa, porque sufría, vomitaba, le dolía la cabeza, no quería ir al colegio nunca y yo me llegué a plantear lo mal que lo debía estar haciendo como madre".

Se calcula que el 6% de los alumnos españoles sufren dislexiaCOPE Guadalajara

Y es que, es frecuente que los niños y niñas con dislexia sean "objeto de burlasy muchos también tienen problemas de autoestima, porque son niños muy sensibles, lo cual les hace, en un porcentaje bastante alto, tener problemas sociales; son niños un poco retráídos y a muchos se les ve en el recreo solitos", señala la presidenta de DIXGUADA, cuya principal reivindicación en este Día Internacional de la Dislexia es "trabajar en sensibilizar a los compañeros, en potenciar el trabajo en equipo, en ayudar al diferente", porque, en este tiempo en el que se habla tanto de la educación inclusiva, todavía "un disléxico pasa, tristemente, por ser el tonto de la clase".

Día Internacional de la Dislexia, bajo el lema 'La cualidad de ser diferentes, NO invisibles'COPE Guadalajara

Finalmente, Déborah Murillo apela a la sensibilidad y empatía de los docentes, para que no repitan la manida frase a estos alumnos de "a ver si te esfuerzas más", puesto que supone "desmoralizarlos", olvidando que "el esfuerzo que tiene que hacer un niño en su cerebro para sacar adelante una tarea simple es hasta un 300 por ciento superior a la de un niño sin dislexia".