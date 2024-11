La DANA en Villel de Mesa, Guadalajara: "El agua llegaba por encima de los picaportes"

En Villel de Mesa, el agua ha anegado el pueblo entero. Hasta 1,20 metros llegó a inundar el desbordamiento del río dejando al pueblo completamente inaccesible. Francisco Manuel Aceituno es el farmacéutico del pueblo, ha explicado a COPE que "se desbordó el río e inundó todo lo que es la plaza y los alrededores". Asegura que al final, "lo inundó todo, habría metro y veinte por lo menos". No ha sido hasta esta mañana que han visto el agua empezar a bajar.

Farmacia de Villel de Mesa

Como te puedes imaginar, la situación de las casas y los negocios del pueblo ha sufrido las consecuencias de ese casi metro y medio de agua que anegó el pueblo. Y casi hablamos de milagro si decimos que no se han registrado daños personales en la zona. Sí materiales, la farmacia de Francisco, una farmacia que suministra a varios pueblos de la zona como farmacia rural, ha quedado completamente inundada, "la marca del agua llega por encima de los pomos de las puertas", asegura el farmacéutico, "tengo un mostrador y el agua lo cubrió completamente". Los daños se cuentan por decenas dentro de la farmacia: "los ordenadores, las estanterías, los muebles... Hasta me ha soltado una puerta". Y lo más importante, la zona de los medicamentos: "Todavía no he podido acceder pero estará todo echado a perder".

Ahora es tiempo de llamar a los seguros y achicar el agua para intentar volver a la normalidad lo antes posible aunque hay mucho trabajo. El pueblo, completamente anegado, tardará en limpiarse y las tuberías, afectadas, no dan agua potable: "Es todo un barrizal, y el agua del grifo sale sucia, con barro, no se puede tomar". Además, "la plaza del pueblo y los alrededores sigue completamente inundada".