Cruz Daniel Suárez: un voluntario 'de risa'

Cruz Daniel Suárez llegó a España hace ya casi cuatro meses, con una necesidad "de superación como ser humano" en su equipaje y con la ilusión de poder cumplir "unas metas y unos logros" que en su país, Venezuela, no podía hacer realidad.

Y, aunque aquí, en nuestro país, más concretamente en Guadalajara, tampoco lo ha tenido fácil, ya que enseguida se topó con la realidad de que "no se pueden conseguir los trabajos sin una documentación legal", ha conseguido ir sorteando obstáculos y dificultades gracias a la ayuda integral de Cáritas Diocesana de Sigüenza-Guadalajara, "donde me dieron la mano y la oportunidad de seguir adelante y tener todos los logros que yo me había propuesto en la vida".

En este 'Día Internacional del Voluntariado', en COPE Guadalajara hemos conocido la historia de este venezolano de 36 años, que, además de beneficiario de los recursos de la entidad católica, como el Albergue Betania, se ha convertido en uno de sus muchos voluntarios.

Cáritas Sigüenza-Guadalajara Cruz Daniel Súárez reside en el Albergue Betania de Cáritas Diocesana de Sigüenza-Guadalajara

"Estoy en el voluntariado de Cáritas", ha contado en Mediodía COPE en Guadalajara, explicando que su labor consiste en "hacer reír a las personas de la tercera edad de la residencia Juan Pablo II".

Así, cuando le reclaman de ese centro ubicado en la localidad de Alovera, Cruz Daniel, no duda en ponerse "las máscaras y todo lo demás" y hacer "una coreografía" para alegrar la vida de esos mayores. Un voluntariado que, en su caso, no responde a la necesidad de devolver a Cáritas Diocesana todo lo que la organización le ha dado y le sigue dando, sino que partió "del corazón, por querer ayudar a otras personas que vengan detrás de mí y que tengan la misma necesidad que yo tuve en ese momento", ha asegurado este alcarreño de acogida y adopción, con la certeza de que ayudar a quien lo necesita es "algo hermoso".

Cáritas Sigüenza-Guadalajara Misión: hacer reír en la residencia de mayores 'Juan Pablo II' de Alovera

De este modo, a la espera de que le llegue el permiso de trabajo "el día 15 de mayo", Cruz Daniel Suárez sigue formándose en Cáritas con el objetivo de insertarse en el mercado laboral guadalajareño, a poder ser "en la logística, que me gusta", sin abandonar su generosa misión como voluntario.