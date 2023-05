J. L. Blanco: “El Corredor del Henares es de las zonas con la mejor calidad de vida de España"

En 2020, cuando la pandemia golpeaba no solo a la provincia de Guadalajara sino a todo el país, la noticia resonó con gran eco por las calles vacías de una España confinada: un alcalde que renuncia a los más de 48 mil euros de sueldo anual por parte del consistorio que preside como gesto de solidaridad con su municipio, Azuqueca de Henares.

Un hecho contrastable que algunos podrán tildar de populista, pero que para otros refleja lo que el mismo José Luis Blanco afirma: “a mi lo único que me mueve es la pasión por Azuqueca”.

En plena campaña electoral y con dos legislaturas ya a sus espaldas, ahora pasa por los micrófonos de COPE Guadalajara para intentar hacerse con el consistorio por tercera vez consecutiva. La primera pregunta no podía ser otra, que la que nace de la mera curiosidad de saber si aún seguía cobrando su sueldo de supervisor de los servicios de a bordo de los trenes AVE de Renfe.

P: ¿Sigue sin cobrar un solo euro en condición de alcalde o por ley tiene que cobrar un mínimo?

R:Sigue siendo así. Aquello fue una decisión basada en la situación económica que teníamos en aquel momento en el año 2020 después de la pandemia, de la situación económica y de la situación social. Lo digo siempre, la pandemia nos afectó a todos socialmente y de forma individual a cada uno nosotros. Tomé aquella decisión porque pensé: ¿Qué es lo mejor que yo puedo hacer por mi ciudad? Y es trabajar 24 horas sin cobrar, donar mi sueldo a la ciudad. De hecho existe una partida específica que se denomina 'incremento del gasto social sueldo del alcalde'. Sigue siendo así, sigo trabajando en el AVE, lo mismo estoy en Barcelona que en Málaga, pero como ahora también se puede trabajar a través de las nuevas tecnologías, pues sigo dedicando todo mi tiempo a trabajar por Azuqueca.

P: Además de dejar de cobrar el sueldo público, ¿cómo se hace para estar en posición de revalidar la alcaldía por segunda vez consecutiva?

R:Bueno, Yo siempre digo que los alcaldes lo que somos es un poco delegados de clase y el delegado de clase es elegido por los alumnos de esa clase pues todos los vecinos y las vecinas de Azuqueca eligen a un alcalde o una alcaldesa que dedica todo su tiempo a mejorar la ciudad. ¿Cómo se hace? No sé cómo lo han los demás, yo lo hago con muchísima pasión por Azuqueca. Es lo mejor que me ha pasado en la vida ser alcalde de mi ciudad; de mi pueblo cuando era pueblo y de mi ciudad desde que es ciudad. Y planificando todas y cada una de las acciones no solamente individualmente sino en colaboración con la sociedad. Porque un alcalde tiene que tener contacto permanente con toda la sociedad, no solamente con las asociaciones de la ciudad, los clubes deportivos, los colegios, los institutos, las empresas... A las empresas de Azuqueca yo las considero como un vecino más, porque si hay una caracterísitca de nuestra ciudad es que tenemos mucha actividad económica con una tasa de empleo del 8,5. Cuando yo llegúe teníamos 5 puntos más, eso significan 1.500 personas y familias que no tenían empleo y hoy sí lo tienen.

P: Siguiendo con su metáfora del delegado de clase, hablemos de los alumnos más problemáticos. ¿En Azuqueca y el corredor ese podría ser el de la sensación de inseguridad?

R:Sí lo es. Esa sensación sí, porque la estadísitca nos da datos ciertos que, comprarando trimestres, primer trmiestre de 2023 con el primer trimestre de 2022, la tasa de cirminalidad se ha reducido en un 15 por ciento. Pero esto ha sido gracias al buen trabajo de la policía local y de la Guardia Civil con esa Operación MEL, que de una forma específica desde al dirección general de la Guardia Civil se está haciendo esta labor para la reducción de delitos en Azuqueca y en todo el Corredor. Quiero remarcar que lo bueno que tenemos en el Corredor del Henares, que es la actividad económica y la cercanía a Madrid, también nos puede influir influenciar negativamente en el tema de los robos que puede haber. Pero lo que sí me preocupa en este contacto permanente que tengo con la Guardia Civil, es el incremento que hay y no solamente en Azuqueca sino todo corredor Henares, en toda Castilla La Mancha, en toda España y yo creo que incluso se puede decir que en todo el planeta, de los delitos cibernéticos y tenemos que proteger a uestros mayores que son los que más lo sufren.

P: ¿Cuáles son las propuestas que tiene Azuqueca para reducir más si cabe la tasa de delincuencia?

R:Lo que tenemos que hacer todas las administraciones es coordinarnos como estamos haciendo para que sea delincuencia vaya reduciéndose. ¿Llegaremos a la delincuencia 0? Ojalá, pero es muy es muy difícil. Pero lo que sí existe es una coordinación y una apuesta muy importante para el próximo mandato con un nuevo edificio de Seguridad en Azuqueca en el que estará integrado todo lo que es policía, Protección Civil y Cruz Roja en un nuevo edificio que va a ser un edificio del siglo XXI para lo que necesita la policía de Azuqueca, además de un incremento muy importante de la de la plantilla de policía.

P: Una vez evaluado el alumno problemático, el de la inseguridad, quizás sea turno del que tiene más potencial: el desarrollo industrial. ¿Qué perspectivas hay a este respecto en Azuqueca?

R:Buen, a mí me gusta decir que Azuqueca no es una isla. Y una instalación industrial en Alovera, en Cabanillas, en Marchamalo en Guadalajara, es bueno para Azuqueca o Meco o en Alcalá. Y lo que se instala en Azuqueca es bueno también para el resto de lo que estamos en este corredor del Henares. La perspectiva es buenísima. La situación geográfica que tenemos en nuestra ciudad nos permite tener muchas posibilidades de futuro. Yo como alcalde ya tengo algunos datos de noticias muy importantes de empresas muy importantes que se van a implantar en Azuqueca. Y además, un un dato que también me parece muy importante es, no solamente las nuevas implantaciones, sino que las empresas existentes hacen inversiones millonarias, y eso garantiza el futuro para los próximos 40 o 50 años. La tasa de desempleo en Azuqueca es del 8,5% muy por debajo de la Tasa provincia muy por debajo de la Tasa regional y muy por debajo de la tasa de España. Y una cuestión muy importante es la relación de la educación con el empleo. Por tanto, en un futuro próximo se va a poner en marcha un centro de formación profesional integrado, un centro de formación profesional dual que, des del Ayuntamiento no tenemos la competencia en educación, pero desde luego, en todas las conversaciones que yo mantengo con el presidente de Castilla-La Mancha con Emiliano García Page hemos hablado de que Es necesario fundamental que se unifique que se mezcle que lo relacionemos educación empleo y esto es un centro de formación profesional dual en el que las empresas de Azuqueca y las empresas del corredor participen incluso como en las decisiones de en que se tienen que formar los jóvenes para tener trabajo posteriormente incluso directamente cuando están estudiando.

P: ¿Le preocupa que haya un cambio del signo político a nivel regional?

R:Me preocupa desde el punto de vista de que yo soy de un partido político y me gustaría lógicamente que el presidente de Castilla-La Mancha seguirá siendo Emiliano García-Page, pero estoy convencido de que el desarrollo de la Comunidad de Madrid, que está existiendo también en este momento, existió cuando gobernaba el PSOE y existe cuando gobierna el Partido Popular. Mire, yo creo que tenemos que ser conscientes de lo que tenemos en el Corredor del Henares es que es único, pero no solo en España, sino en Europa. La zona de tantos servicios sanitarios, de tantos servicios de comunicaciones: el tren, la autovía, la R-2, los polígonos industriales... El Corredor del Henares para mí es algo único, es algo unificado y como decía antes, lo que es bueno para Azuqueca es bueno para Alcalá y lo que es bueno para Alcalá es bueno para Azuqueca. Todas las administraciones nos tenemos que poner de acuerdo para seguir fomentando este Corredor del Henares como un nodo de desarrollo económico que afecta positivamente no solamente a nuestro municipio sino a nuestras comunidades autónomas. Y lo digo claramente el Corredor de Henares es de las zonas donde mejor calidad de vida hay de todo el país.

P: Leo ahor aun titular: Azqueca de Henares, premio nacional del Deporte por tener las mejores políticas para la promoción del deporte en 2022. Es sorprendente que recaiga en un municipio como el de Azuqueca, ¿cómo se consigue?

R: Se consigue gracias al trabajo desde el año 1979 el deporte en Azuqueca desde las primeras elecciones municipales se puso como un objetivo prioritario. Todos los alcaldes que lo han sido, han tenido una política para mejorar las escuelas deportivas municipales. Bueno, en el años 79 yo era un niño y me acuerdo perfectamente que no teníamos ninguna instalación deportiva. Ninguna era ninguna, había que jugar al fútbol en cualquier ladoy lo de jugar a en una pista con una canasta de baloncesto ni te cuente. Era un lujo que se tenía en el norte de Europa y que jamás pensábamos que lo íbamos a tener. Ha habido una buena política, pero la razón principal por la que hemos obtenido este Premio Nacional del Deporte ha sido por nuestra apuesta por las Escuelas deportivas Municipales. En Azuqueca todos los niños o las niñas que quieran prácticar deporte lo práctica. Todos los que quieran y todos los deportes que quieran porque tenemos 27 deportes... La sede nacional del Lacross, por ejemplo, está en Azuqueca. Pero lo principal, y lo he dicho siempre, y es que estoy convencido ello, es que el deporte es el mejor elemento de cohesión social.

P: La última, ¿por qué tienen que votar a José Luis Blanco los vecinos de Azuqueca de Henares?

R:A mí lo que más satisfacción me da además de dedicarme a mi ciudad veinticuatro horas al día es la cercanía con la que los vecinos y las vecinas me tratan cuando voy por la calle, esas palmadita sinceras en la espalda, esos esas palabras de ánimo, ese whatsapp permanente... todos los vecinos de Azuqueca tienen mi teléfono y recibo whatsapp a cualquier hora del día y no lo digo quejándome es que yo me he ofrecido a ello. Bueno yo lo único que ofrezco como azudense como azudense apasionado por Azuqueca es que voy a seguir trabajando trabajando y trabajando para que estás ciudad siga creciendo. Entre todos y todas haremos la mejor Azuqueca.