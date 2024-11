Los Balandros: "comida caliente in situ" para los afectados por la DANA en Valencia

En medio de la 'riada' de solidaridad con las personas afectadas por la DANA, se encuentran también las empresas de Guadalajara, como Los Balandros.

Conmovido y zarandeado por la tragedia material y humana desatada por el temporal, el gerente de este servicio de catering y restauración situado en el Polígono del Henares, Yuri Vázquez Gil, no ha dudado en ofrecerse generosamente para movilizar un gran despliegue de ayuda destinada a Valencia y a Albacete, a través de la Fundación Ayuda Una Familia.

Yuri Vázquez Catering Los Balandros con los afectados por la DANA a través de Fundación Ayuda Una Familia

Será este domingo 10 de noviembre cuando parta de Los Balandros hacia tierra valenciana un cargamento con materiales "sanitarios, de limpieza y herramientas", pero, además, con cocinas industriales, agua potable y todos los utensilios necesarios para que este experto en comidas populares y en organización de eventos elabore in situ comida caliente para las personas, familias, de las poblaciones damnificadas por la DANA.

"Vamos a cocinar en caliente, porque se están encontrando el problema de que tienen muchos alimentos pero no tienen donde hacerlos, entonces los voluntarios no pueden repartir comida ya que no está hecha", ha explicado en COPE Guadalajara Yuri, adelantando que el menú dependerá del género "que nos van a facilitar, porque los bancos de alimentos tienen mucho género a día de hoy y le tienen que dar salida", aunque lo más probable es que esté compuesto por "legumbres, como judías, lentejas o garbanzos".

Una ayuda que, aunque su promotor considere humildemente "insignificante", resultará esencial para restablecer fuerzas entre las víctimas de lo que ha calificado como "un tsunami", cuya magnitud real se escapa a toda imaginación.

Yuri Vázquez Un primer equipo partirá a Valencia este jueves y el segundo, el domingo

De este modo, el almacén Luis García Berlanga Martí, número 25, en la capital valenciana, se convertirá durante la mañana del domingo en la cocina improvisada e higiénica en la que este hostelero solidario preparará "2.000 raciones" de comida calentita, que, después se repartirán a la población de la zona.

Además tres días antes, este jueves 7, un primer equipo irá también a cocinar sobre el terreno y a llevar el material que hasta ese momento se haya recogido en la sede de Los Balandros, en Calle Vasco Núñez de Balboa, en el Polígono del Henares, punto de entrega que seguirá abierto a la colaboración ciudadana hasta las 14:00 horas del viernes.

"Creo que debemos ayudarnos todos", ha subrayado Yuri, recordando que "en los últimos años, llevan pasando varias cosas malas, como la Filomena o la pandemia del COVID, para las que nadie está preparado".

En este sentido, ha considerado que "nadie tiene culpa de nada" y que la mejor forma de afrontar las consecuencias de la DANA es "entre todos".

Yuri Vázquez Punto de recogida de material en Los Balandros hasta el viernes 7 a las 14:00 hs

Pero, además, la acción solidaria de esta empresa de catering y restauración guadalajareña no terminará este domingo, sino que "iremos ayudando hasta que digan que no necesitan ayuda", ha garantizado su gerente, sabiendo que, aunque ahora es "el boom de Valencia y todo el mundo se acuerda", en tan sólo "quince días no se acordará nadie".

Sin embargo, tal como ha pronosticado, "para ver Valencia en condiciones, van a pasar años", por lo que "la ayuda tiene que ser por tiempo indefinido, hasta que se vea que ya no hace falta".

Yuri Vázquez Los Balandros, en Calle Vasco Núñez de Balboa, Polígono del Henares

Y, sobre todo, si algo tiene claro Yuri Vázquez es que toda ayuda destinada a las localidades azotadas por el temporal debe estar bien coordinada y encauzada.

"Agua sobra muchísima; tienen el agua en la calle porque no tienen dónde guardarla; herramientas... hay mucha gente que va a ayudar sin medios y, sinceramente, lo que hacen es estorbar", ha señalado, criticando abiertamente a todas aquellas personas que van "por el morbo de ver Valencia y hacerse la fotito de Instagram. Hay más vídeos de gente que va a verlo que ayudando. ¿Qué hacemos, ayudamos o estorbamos?".