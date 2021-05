Un proyecto del Colegio Sagrado Corazón, único en la región en semifinales del III Certamen Tecnológico Efigy

El Colegio Sagrado Corazón de Guadalajara ha quedado semifinalista del III Certamen Tecnológico Efigy de Fundación Naturgy, con un proyecto de energía renovable, convirtiéndose así en el único de Castilla-La Mancha en llegar a semifinales, entre los 10 proyectos de 9 centros educativos de toda España que optan ahora a los premios de las diferentes categorías, que se darán a conocer el próximo 12 de mayo en una gala por streaming y participativa.

Con el título de "Sombrilla eficiente", un grupo de alumnos de 4º de la ESO del colegio alcarreño han desarrollado un prototipo de sombrilla "energética", capaz de generar electricidad gracias a la energía solar y eólica.

Uno de esos alumnos, Carlos Jiménez, ha adelantado que su invento tiene como destinatarios "los bares y restaurantes, así, si llegas con el teléfono que está descargado, el bar te estaría proporcionando un servicio que antes no daba a través de la sombrilla".

Sobre el mecanismo por el que una sombrilla de apariencia convencional pueda prestar este servicio novedoso a los clientes del sector hostelero, Jiménez ha explicado que "la idea es que el panel solar, que está puesto en una de las varillas de la sombrilla, y el generador eólico le den, a través de unos cables que van en la barra principal, energía a la batería, que está justo en la parte inferior dándole estabilidad, y, con unos cables y un transformador, para que no exploten los teléfonos, se transforma la energía de la batería de 12 voltios a 4,5 voltios para poder cargar nuestros teléfonos a través de unos puertos USB".

Precisamente en este punto, el alumno encargado de los circuitos de la sombrilla, Guillermo Barrera, ha asegurado que "no puede explotar ninguna batería del móvil ni nada porque hay un regulador, que sirve para que tanta energía que transmite la batería vaya cambiando de la batería al móvil para que no se sobrecargue el móvil, es decir, para que no explote" y ha calculado que "con la sombrilla, en media hora o 45 minutos el móvil está cargado".

(Fachada del Colegio Sagrado Corazón de Guadalajara)

Pero además, la sombrilla tecnológica de los estudiantes del Sagrado Corazón cumple una importante misión medioambiental. Según el coordinador del proyecto, además de profesor del Tecnología, Matemáticas y TIC del centro educativo, Francisco de Abril, "consiste en aprovechar un elemento tan normal como es una sombrilla en nuestra región, que es muy soleada, para recolectar energía renovable, tanto solar como eólica, y, por lo tanto, es una apuesta por la ecología y las energías renovables".

En cuanto al valor en el mercado de este interesante dispositivo made in Guadalajara, el alumno encargado de reunir la documentación para presentarse al Certamen así como del estudio de mercado, Juan Pérez, ha apuntado que, "tras hacer varias investigaciones y una encuesta, fundamentalmente a los negocios de hostelería puesto que es el sector al que queríamos enfocar nuestro producto, hemos considerado que el precio de una sombrilla de hostelería estándar, que tendría 4 paneles solares, una batería y un generador eólico, sería de unos 200 euros".

Un precio que, tal y como ha añadido, está basado "en el coste de producción que tendría dicha sombrilla, que sería de unos 160 euros, y a los datos de la encuesta, según los cuales por una sombrilla de esas características pedían más dinero de media".

Finalmente, sobre el alumno Javier Pedroviejo ha recaído la tarea de "editar el vídeo y compartir la encuesta, que ha llegado incluso a Venezuela, Argentina, y hemos tenido respuestas de otros países también".

Hasta el 9 de mayo, el vídeo realizado por Pedroviejo "está en Youtube y si le dais me gusta al vídeo nos apoyáis para poder ganar".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El coordinador del proyecto, Francisco de Abril, ha insistido en pedir el voto ciudadano para apoyar su invento, "a través de la página fundacionnaturgy.org, Certamen Tecnológico Efigy de Fundación Naturgy; simplemente dando like al vídeo, tendremos el apoyo que necesitamos".

Y es que, el jurado del certamen tendrá en cuenta el resultado de esta votación popular, además de sus propias valoraciones profesionales y técnicas sobre los proyectos. Además, podrá requerir explicaciones complementarias a los propios alumnos durante la gala on line, que se celebrará el próximo 12 de mayo, a las 12:00 horas.

El evento, que contará con la presentación del divulgador científico Luis Quevedo, se podrá seguir desde la web de la fundación: www.fundacionnaturgy.org.