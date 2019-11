Lidia Borlán: "Sólo estamos desahuciando a los caraduras"

Ante la inminencia de los tres deshaucios programados para el próximo martes 12 de noviembre para desalojar a tres inquilinos de las viviendas de San Vicente de Paúl de la capital alcarreña, la voluntaria de las Conferencias de San Vicente de Paúl, Lidia Borlán, ha pasado por los micrófonos de Mediodía Cope Guadalajara para explicar las circustancias que han abocado a esta situación, no exenta de polémica.

Ante todo, Borlán ha defendido la titularidad de las 96 viviendas sociales del Barrio del Alamín por parte de la Conferencia de San Vicente de Paúl, ya que, ha alegado, "tenemos en nuestro poder las escrituras de las mismas, en las que se puede comprobar que el suelo y las viviendas están registrados a nombre de San Vicente de Paúl, y, además, hay dos sentencias que acreditan que somos los propietarios". Con respecto a las acusaciones vertidas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, ha subrayado con contundencia que "nosotros no deshauciamos a nadie por falta de dinero o de pago del alquiler; estamos desahuciando a caraduras, porque ninguno de los tres casos que se van a deshauciar ahora tienen derecho a estar en las viviendas".

Mercedes CastellanoCOPE Guadalajara

En relación a uno de los tres potenciales vecinos desahuciados, Diego Catriel, la voluntaria de San Vicente de Paúl ha explicado que "no reúne las condiciones para ocupar la vivienda ya que hace 8 años se le requirió que trajera documentación que nunca ha acreditado, tiene varios domicilios y no creemos que necesite vivienda, aunque él considere que tiene derecho a la vivienda porque sus abuelos estuvieron allí y pagaron alquiler durante muchos años".

En este sentido, Lidia Borlán ha insistido en que el objetivo de la Conferencia "no es desahuciar a nadie por falta de recursos, pero sí poder facilitar vivienda a personas que la necesitan, ya que, de hecho, tenemos una lista muy amplia, de madres con hijos que podrían entrar".

Finalmente, ha negado que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca les haya solicitado una reunión y ha respondido a sus acusaciones sobre el ánimo de lucro de San Vicente de Paúl con las viviendas sociales: "San Vicente de Paúl no quiere hacer negocio con las viviendas, y lo único que le interesa son las personas que hay dentro, incluso nosotros estamos dispuestos a cederlas a cualquier administración que siga con la función de ese suelo, que tenga competencias en viviendas sociales, como la Junta, con la que estamos actualmente en tratos". Además, ha garantizado que "todas las subvenciones que hemos recibido están perfectamente justificadas, tenemos documentación de todo, porque, de hecho, si no, las administraciones no dan subvenciones".