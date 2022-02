El guadalajareño Alfonso Sanz Núñez defiende la teoría de que Cristóbal Colón podría estar enterrado en la Iglesia de Santa María de Cogolludo. Una tesis que sigue la estela y ratificaría la línea de investigación iniciada hace décadas y plasmada en tres libros por su padre, Ricardo Sanz García, acerca del nacimiento del descubridor del Nuevo Mundo en otra localidad de Guadalajara, Espinosa de Henares.

"Esta investigación arrancó con mi padre en la década de los setenta, cuando se jubiló y empezó a leer todo lo que había sobre Cristóbal Colón, porque era un personaje que le había atraído muchísimo ya desde su juventud, y así terminó escribiendo el libro sobre el origen de Cristóbal Colón", ha señalado Alfonso Sanz.

(Iglesia de Santa María de Cogolludo)

Efectivamente, bajo el título "Nacimiento y vida del noble castellano Cristóbal Colón", la primera obra de Ricardo Sanz llegaba a la conclusión de que el Almirante era un noble castellano nacido en Espinosa de Henares, hijo de Doña Aldonza de Mendoza, duquesa de Arjona, hija a su vez de Don Diego Hurtado de Mendoza, Almirante de Castilla.

A través de la recopilación de la tesis de su padre y ampliando su contenido con la búsqueda de nueva documentación, Alfonso Sanz descubre nuevas pistas sobre la procedencia y enigmática historia del descubridor.

En "Cristóbal Colón. Una historia por completar", este licenciado en Geografía e Historia aporta nuevos datos acerca de su origen, reafirmando la hipótesis de que nació en Espinosa de Henares el 18 de junio de 1435 y llegando a la conclusión de que "su padre era Cristóbal Genovés, que es un personaje que figura en el testamento de la Duquesa de Arjona, al que deja 13.000 maravedíes y que tiene relación con la familia genovesa a la que, según los italianos dicen, pertenece Cristóbal Colón".

Según ha relatado Sanz Núñez, Doña Aldonza de Mendoza falleció de parto doble, por lo que Cristóbal Colón habría tenido un hermano gemelo, llamado Alfón el Doncel, quien "murió asesinado cuando tenía cinco años de edad".

Aunque se desconocen el motivo y el autor del asesinato del pequeño, Sanz sostiene que los intereses de carácter hereditario podrían estar detrás del mismo, "ya que Doña Aldonza de Mendoza era viuda y no había tenido hijos de su anterior matrimonio y falleció del parto en el que tuvo a Alfón, que fue asesinado, y a Rodrigo de Mendoza, que desaparece y no se sabe nada de él y es de quien nosotros decimos que es Cristóbal Colón, porque le interesaba ocultarse ya que su hermano había sido asesinado y el beneficiario de la herencia era el Marqués de Santillana".

En definitiva, a tenor de esta tesis, por miedo a que Cristóbal corriera la misma suerte que su hermano, o por las condiciones impuestas por una sociedad clasista, su identidad permaneció oculta, siendo instruido por los monjes Jerónimos de los monasterios de la Orden en diferentes ubicaciones como Lupiana, Guadalupe, Génova o Siena.

Con respecto a la vinculación de la familia Colón con Cogolludo, Sanz Núñez ha indicado que "aparte de que Doña Aldonza de Mendoza era señora de Cogolludo, el Duque de Medinaceli estuvo alojado en casa de Cristóbal Colón durante dos años antes de viajar a América". Así consta, según el investigador alcarreño, en una carta que el Duque de Medinaceli envió al Cardenal Mendoza, que se encuentra en el archivo histórico de Simancas.

Por tanto, la relación con Cogolludo por parte de madre e hijo "podría dar lugar a pensar que en una sepultura que hay en la Iglesia de Santa María pudiera estar enterrado Cristóbal Colón", ha insistido.

Además, durante el estudio de uno de los libros de Bautismo del siglo XVI perteneciente al templo cogolludense y conservado en el archivo parroquial, Sanz comprobó que aparece la nota de un enterramiento al cual asiste el vicario del Monasterio de Guadalupe, uno de los lugares en los que se instruyó Colón.

"Que viniera desde Guadalupe el vicario del Convento de los Jerónimos allí a dar testimonio de que se ha cumplido una orden de F.G., que puede ser el albacea testamentario de Cristóbal Colón y el que se encargó de que se cumpliera todo lo que había dejado escrito este hombre, puede ser que haya venido a dar testimonio de que está enterrado allí", ha argumentado Alfonso Sanz.

(Nave de la Iglesia de Santa María en Cogolludo)

Una vez fijada la atención investigadora sobre ese enterramiento ubicado en la Iglesia de Santa María de Cogolludo, sólo queda demostrar científicamente que los restos hallados en su interior pertenecen a Cristóbal Colón.

Con este objetivo, el Departamento de Medicina de la Universidad de Granada, dirigido por José Antonio Lorente desde 2003, ha formado un Comité de Expertos, entre los que se encuentra el guadalajareño, dedicado a analizar los restos exhumados de la sepultura cogolludense.

"En el caso de que coincidan con el ADN de los restos que hay en la Catedral de Sevilla, que no es muy seguro que sean de Cristóbal Colón pero sí de su hijo Hernando Colón, daríamos ya con el lugar exacto del enterramiento", ha concluido con emoción Sanz Núñez.

Y es que tal como ha subrayado, el resultado positivo de su investigación "supondría dar un vuelco a todas las teorías que hay por el mundo sobre lugares de enterramiento y, además, confirmaría la cuna en Espinosa de Henares".

Incluso a pesar de que en el caso contrario se determine que en el enterramiento del templo cogolludense no yace Cristóbal Colón, "no quiere decir que no hubiera nacido en Espinosa, porque no necesariamente está vinculado el lugar de nacimiento con el de fallecimiento", ha aclarado satisfecho Alfonso Sanz Núñez.