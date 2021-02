La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha detenido en Azuqueca de Henares a una mujer de 27 años como presunta autora de un delito de estafa y otro de usurpación del estado civil. Consiguió apropiarse de 738 euros por la venta de un coche que no llegó a entregar al comprador.

Los hechos arrancaron el pasado mes de octubre con la denuncia de un ciudadano en el Puesto Principal azudense, en la que comunicaba que había realizado la compra de un coche en una conocida página de venta de vehículos por internet que nunca llegó a recibir. Al parecer el comprador pactó la compra con un particular, adelantando mediante transferencia bancaria el 30% del precio estipulado, unos 720 euros, más otros 18 euros por gastos de envío, con la promesa de que, al día siguiente, trasladarían el vehículo a su domicilio en una grúa, algo que nunca sucedió. Cuando el comprador intentó ponerse en contacto con el vendedor, no obtuvo resultado.

Mercedes CastellanoCOPE Guadalajara

Gracias al estudio de la titularidad de la línea telefónica utilizada para realizar el acuerdo de la compra y el rastreo de la cuenta bancaria en la que se recibió la transferencia, los agentes del Área de Investigación de Azuqueca de Henares lograron identifciar al presunto autor de los hechos, una mujer de 27 años de edad, con domicilio en Alcalá de Henares, con numerosos antecedentes policiales por hechos de la misma índole.

A la detenida se le imputó también un delito de usurpación del estado civil, ya que había utilizado los datos personales de otra persona para contratar la línea telefónica que usó para cometer la estafa.

Además, ha sido imputada un hombre de 24 años de edad que actualmente es interno en el Centro Penitenciario Madrid II (Alcalá-Meco).

Consejos para una compra segura en internet segura

Con el objetivo de evitar estafas y fraudes en las compras por internet, la Guardia Civil aconseja:

1. Comprar en sitios de confianza y usar marcas y tiendas con las que estemos familiarizados.

2. Revisar las opiniones y las calificaciones, especialmente de tiendas desconocidas y de vendedores particulares.

3. Controlar los cargos y, antes de facilitar los datos de nuestra tarjeta de crédito para abonar suscripciones en Internet, averiguar cómo podemos detener el servicio.

4. Pensárnoslo dos veces antes de pagar y asegurarnos de que comprendemos los riesgos de comprar online.

5. No enviar dinero a desconocidos y, si es posible, exigir recibir el producto primero.

6. Usar tarjetas de crédito cuando compremos online, ya que la mayoría de ellas tienen una política de protección del usuario, y, en caso de que no recibamos el producto que hayamos encargado, el emisor de la tarjeta le rembolsará la cantidad.

7. No enviar nunca los datos de nuestras tarjetas por email, así como tampoco copia de la tarjeta, PIN, numeración o cualquier otro dato a nadie por correo electrónico.

8. Si no compramos, no debemos enviar ni proporcionar los datos de nuestra tarjeta.

9. Verificar la seguridad de la pasarela de pago y comprar únicamente en sitios web que usen sistemas completos de autenticación, como las de Verificado por Visa / Master Card Secure Code.

10. Conservar todos los documentos relativos a nuestras compras por Internet, ya que podrían ser necesarios para determinar los términos y condiciones de la venta o para demostrar que nosotros hemos pagado los productos.