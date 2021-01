La visita de los Reyes Magos se suspenderá si se incumplen las medidas de seguridad

Los Reyes Magos visitarán este martes 5 de enero los barrios y pedanías de Cuenca para que los niños y niñas de la ciudad puedan saludarles también este año, a pesar de la situación sanitaria excepcional que vivimos. Sin embargo, el concejal de Festejos, Adrián Martínez, ha advertido que la visita real se suspenderá si no se cumplen las medidas de seguridad.

Éstas consisten fundamentalmente en que todas las personas que puedan hacerlo deberán ver a los Reyes Magos desde sus ventanas o balcones, dejando la vía pública para aquellas cuyas casas no tengan vistas al exterior o que residan en calles por las que no pasa el cortejo. En estos casos, será obligatorio mantener la distancia de seguridad, los grupos de personas serán como máximo de seis y no se podrá “coger sitio” ni “apostarse” en la vía pública para esperar a Sus Majestades.

Será la Policía Local, apoyada por Agente de Movilidad, Protección Civil y Cruz Roja quienes velen por el cumplimiento de estas medidas, que se recordarán mediante megafonía. La Policía Local también advertirá de la llegada de los Reyes Magos para que las familias salgan a las ventanas.

En cuanto a los itinerarios, se ha dividido en ciudad en cinco zonas (Zona 1: Barrio de Tiradores Casco Antiguo, San Antón, Hospital, Residencial Universidad; Zona 2: Buenavista, Cañadillas, Fuente del Oro, Cerro de la Horca, Las Doscientas, Huertas del Alameda, La Resinera; Zona 3: Las Quinientas, Paseo San Antonio, Casablanca, La Hípica, Santa Mónica y Siglo XXI; Zona 4: Villa Román, Ars Natura, San Fernando, Villaluz; Zona 5: Princesa Zaida, Parque del Huécar, Parque de San Julián, Avda. del Ferrocarril, Santa Teresa y La Paz). Cada una de ellas será visitada por un cortejo real compuesto por Policía Local y/o Agentes de Movilidad, Sus Majestades los Reyes Magos y Protección Civil y/o Cruz Roja. Lo habrá carrozas ni se arrojarán caramelos pues, como ha precisado el concejal, “no es una Cabalgata sino una visita real”.

Todos los desfiles darán comienzo a las 17.00 horas e irán recorriendo cada una de las zonas hasta completar el itinerario marcado, que se pueda consultar completo en la página web www.cuenca.es. En las pedanías de Cólliga, Nohales, La Melgosa y Mohorte la visita de los Reyes Magos será a las 12.00 horas.

El concejal de Festejos ha asegurado que el Ayuntamiento “ha puesto mucha ilusión en esta actividad pues queríamos que los niños y también los mayores, ya que también pasará por todas las residencias, no se quedaran sin ver a los Reyes Magos este año”. No obstante, ha aseverado que “si se generan cualquier situación de riesgo, la actividad se suspenderá, lo que sería lamentable”. Es por ello que ha hecho un llamamiento a las familias “para que sigamos el ejemplo que nos han dado los niños y actuemos conforme a las normas que se han marcado”.

Para terminar, el concejal ha dado las gracias a Policía Local, Agentes de Movilidad, Protección Civil, Cruz Roja, FAVECU, Cuenca Motor 4X4, Club Hípico Fierro e Hípica Zurbarán por su colaboración en esta propuesta navideña.