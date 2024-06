Una emisora escolar de Cuenca gana un concurso nacional de radio: "SanFer es diversión y motivación"

La radio tiene muchas otras herramientas a las que todos estamos acostumbrados o podemos ver. Por ejemplo, la radio escolar donde los estudiantes pueden llevar a cabo diferentes proyectos junto a sus profesores, siendo los más jóvenes los protagonistas.

En un colegio de Cuenca, hay una radio que hacen los pequeños de tercero, cuarto, quinto y sexto curso del Colegio San Fernando. Es una emisora escolar que se pone en marcha desde el año 2021/2022 este colegio y han ganado el primer premio de su categoría en la VI edición del concurso de radio escolar Gonzalo Estefanía, organizado por la Fundación Cope. Ángel María Rodríguez, es coordinador de Sanferradio y nos comentaba que "ha sido una gran sorpresa porque ya era todo un premio para nosotros volver a ser finalistas de esta edición de Gonzalo y Estefanía. Y bueno, pues sobre todo los niños están súper contentos. Gracias a ellos, a sus voces y a su trabajo, pues hemos conseguido llevarnos el primer premio.

Ya conocemos a los ganadores del #PremioGonzaloEstefanía de #RadioEscolar



@sf_faradio del Colegio San Fernando de Cuenca



Radio San José de @sanjosesantan de Santander



Radio Prestosa del IES Doctor Fleming de Oviedo#FundacionCOPEpic.twitter.com/jp3QxUG4Gz — Fundación COPE (@fundacioncope) June 3, 2024





Radio San Fernando

Este proyecto empezó a funcionar en el curso 2021-2022 y todo comenzó por unas 'horas proyecto' entonces "se pensó en el claustro de profesores del Colegio de San Fernando, que sería una buena idea utilizar la radio como herramienta educativa para que los niños desarrollaran las competencias educativas que tienen que desarrollar, sobre todo las competencias lingüísticas, temática, conocimiento del medio, lenguas extranjeras, educación física, música. La verdad es que la radio es un instrumento que permite de manera interdisciplinar utilizar todos los conocimientos que aprenden en el cole para darle una vueltecita y que los niños aprendan de manera más divertida".

Podcast

Esta radio escolar se emite online. "Nosotros lo que hacemos son pequeños podcast que colgamos en la plataforma iVox. Ahí están todos nuestros programas que los oyentes pueden visitar y escuchar. Lo que hacemos es que a principio de curso, en el claustro nos reunimos todos los profesores de colegio y pensamos en varios temas, dependiendo de lo que vayan a ver durante el curso, para desarrollar en un pequeño podcast de 10-20 minutos al trimestre. Entonces, cada curso realiza un pequeño podcast con cualquiera de las materias diarias. Por ejemplo, por nuestros estudios han pasado ya varias celebridades, el primero fue el padrino, el alcalde de Cuenca, Darío Dolz, que se prestó muy amablemente a inaugurar nuestra emisora de radio y a poder hacerle una entrevista. Aquí participaron también niños de infantil, de todos los cursos, también ha pasado por nuestro estudio de poesía de Cuenca, Mónica Plaza, están muy ilusionados. Andamos detrás de algún jugador del fútbol de conquense, que han subido y han ascendido. En fin, todas esas cosas que a los niños les llaman la atención y que creemos también los profesores que les pueden aportar alguna cosa interesante a los niños para que aprendan de forma más lúdica".

Motivación para los alumnos

Protagonistas como Candela que tiene 11 años y ha partidipado en Radio Sanfer nos contaba que "para mí es muy importante y me gusta mucho. Que el colegio sea representado por una radio, ya que lo veo un medio de comunicación muy importante. Lo que más me ha gustado em mi parte que he hecho con mi compañera María, en la que le hemos hecho una entrevista a Fran Martínez, que tiene un restaurante que se llama Cinco Sentidos y me encanta compartir con mi compañera María esos momentos de diversión y de risas.

María también ha sido una de esas niñas que ha participado en este programa, y le "parece un gran proyecto que en verdad es para pasártelo bien y al fin y al cabo hemos terminado quedando primeros".