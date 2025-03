Llegan los primeros síntomas de alergia esta primavera: esta es la fecha en la que se alcanzará el pico máximo de polen

Ha llegado la primavera, y lo hace de manera un tanto extraña con toda esa lluvia que hemos tenido especialmente las últimas semanas. Con la llegada de la primavera, hablamos de alergias y lo cierto es que, con estas lluvias y con las circunstancias meteorológicas que hemos tenido en los últimos meses, todo apunta a que esta primavera va a ser especialmente intensa para las personas alérgicas.

Hemos hablado con Antonio Moreno, jefe de servicio de alergología del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca y presidente de la Sociedad de Alergología de Madrid y Castilla-La Mancha. Nos ha contado que la previsión que ha llegado desde el Comité de Aerobiología de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, para toda la meseta central “el invierno ha sido algo más suave que el año anterior, temperatura menos fría y, sobre todo, el índice de pluviosidad ha sido muy alto en febrero y marzo”.

Estas dos variables: la pluviosidad y la temperatura, van a hacer que la polinización de la gramínea este año sea más prolongada en el tiempo y más intensa, o sea, con picos más elevados de lo habitual.

HABRÁ MÁS POLEN

En otras palabras, va a haber más polen durante más días. “Y eso a su vez va a producir que los pacientes alérgicos a este polen de gramíneas, que son los más habituales en Cuenca y en Castilla-La Mancha, pues van a tener más síntomas, síntomas más intensos y más duraderos en el tiempo”.

SÍNTOMAS

Hay alérgicos que lo pasan muy mal, pero otra parte de la población, puede que hasta el momento, no hayan presentado síntomas alérgicos todavía, pero deben saber que a cualquier edad pueden aparecer la alergia.

La alergia al polen también afecta a los más pequeños del hogar

Antonio Moreno nos informaba que efectivamente “la alergia puede aparecer en cualquier momento y no quiere decir que si alguien no ha tenido alergia antes en su vida, no la puede desarrollar de un día para otro”.

Los síntomas se presentan sobre todo a tres niveles : nivel nasal, nivel ocular y nivel bronquial.

A nivel nasal: en la nariz, los pacientes refieren estornudos, congestión nasal, picor de nariz, mucosidad abundante.

A nivel ocular: en los ojos, refieren enrojecimiento ocular, lágrima abundante, picor ocular.

A nivel bronquial. Los que tienen también sintomatología bronquial, sobre todo sensación de falta de aire en el pecho y con tos persistente.

¿Cuándo se prevé que puedan empezar los primeros síntomas? Pues las gramíneas van a empezar a polinizar a finales de abril, este alergólogo nos contaba que “alcanzarán el pico máximo entre el 15 de mayo y el 15 de junio. Y ya a partir del 15 de junio, pues empezarán a descender. Se van a alcanzar picos realmente elevados, calculamos de más de 3.000 gramos por metro cúbico de aire”.

Cómo tratar los síntomas alérgicos

Para tratar los síntomas alérgicos hay dos tipos de tratamiento y uno complementa al otro. Básicamente son “los antihistamínicos o los broncodilatadores, que van a mejorar los síntomas de nariz, de ojos o de bronquios”, luego está el tratamiento curativo, “que es la inmunoterapia, lo que la gente llama la vacuna, es el único tratamiento que, según la Organización Mundial de la Salud, existe y que puede curar al paciente.

Por eso es interesante que los pacientes que tienen alergia a pólenes sean valorados por un alergólogo para que, si es necesario, le prescriban una vacuna y ese paciente se pueda curar”.

Consultar con el médico

Antonio Moreno, jefe de servicio de alergología del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca y presidente de la Sociedad de Alergología de Madrid y Castilla-La Mancha nos da dos consejos que deben hacer los pacientes alérgicos: por un lado, “no automedicarse porque a veces el remedio es peor que la enfermedad y nunca mejor dicho, y dos, acudir a su médico de atención primaria para que él lo valore y su estima oportuno pues lo derive a la consulta de alergia para nosotros hacerle las pruebas”.