La Junta considera "no recomendable" a día de hoy la celebración de fiestas patronales

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha señalado que "no parece recomendable" la realización de fiestas patronales este verano en los municipios de la región, sobre todo por la concentración de personas y la dificultad de mantener la distancia interpersonal.

En una rueda de prensa presencial ofrecida este lunes, el director general de Salud Pública de la Junta de Comunidades, Juan Camacho, ha señalado que, a día de hoy, no está cerrada una postura sobre esta cuestión, porque la situación de la pandemia está en constante evolución.

"El virus sigue ahí. No podemos en ningún caso perder la memoria", ha reflexionado Camacho, que ha añadido que porque la situación sea mejor no se puede "perder la sensatez"

Con todo, ha alabado "el buen criterio de los ayuntamientos" que, "haciendo gala de sentido de la responsabilidad" han suspendido ya las fiestas patronales "con meses de adelanto", a pesar de que puede ser una situación difícil de entender para los propios vecinos.

Asimismo, ha adelantado que en los próximos días se publicarán unas recomendaciones para la organización de campamentos urbanos infantiles, y ha adelantado que posiblemente se trasladará íntegro a Castilla-La Mancha el documento propuesto por el Ministerio de Sanidad en este sentido porque "es un documento aceptable con recomendaciones que son genéricas y adecuadas en cuanto a higiene y distancia de seguridad".